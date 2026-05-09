Петер Мадьяр официально стал новым премьером Венгрии во время церемонии

Новый состав парламента был сформирован по итогам апрельских выборов. Партия Мадьяра получила 141 место из 199, что обеспечило ей конституционное большинство — две трети голосов.



Виктор Орбан, ранее занимавший должность премьер‑министра, перешёл в оппозицию и отказался от депутатского мандата.

Ранее Мадьяр заявил, что президент Венгрии должен уйти в отставку до 31 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

