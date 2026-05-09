Петер Мадьяр официально стал новым премьером Венгрии во время церемонии
По сообщению издания Telex, Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса», избран премьер‑министром Венгрии. Он сменил на этом посту Виктора Орбана, который возглавлял правительство на протяжении 16 лет.
Новый состав парламента был сформирован по итогам апрельских выборов. Партия Мадьяра получила 141 место из 199, что обеспечило ей конституционное большинство — две трети голосов.
Виктор Орбан, ранее занимавший должность премьер‑министра, перешёл в оппозицию и отказался от депутатского мандата.
Ранее Мадьяр заявил, что президент Венгрии должен уйти в отставку до 31 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: ВСУ пытались прорваться в тыл ВС РФ во время объявленного Киевом перемирия
- Петер Мадьяр официально стал новым премьером Венгрии во время церемонии
- Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» директора Долиной
- Дмитриев заявил, что Обама в панике пытается выйти из тени
- Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» показали на параде в Москве
- «День Победы», «Катюша», «Смуглянка»: Знаменитости назвали любимые военные песни
- Лихачев рассказал об альтернативе сотрудничеству «Росатома» с Siemens
- Два новых случая заражения хантавирусом зафиксированы в Испании
- Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
- Без техники, но с «Пересветом»: Как прошел Парад Победы в Москве