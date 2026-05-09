Дмитриев заявил, что Обама в панике пытается выйти из тени
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказал мнение, что 44‑й президент США Барак Обама испытывает тревогу и рассчитывает на дополнительную защиту.
В публикации в соцсети X Дмитриев отметил, что Обама, которого он связывает с созданием мистификации Russiagate (предположения о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году), «выходит из тени в состоянии паники», рассчитывая, что его международная известность послужит дополнительной защитой.
Такой комментарий Дмитриев дал в связи с видео, опубликованным премьер‑министром Канады Марком Карни. На кадрах канадский лидер приветствует экс‑президента США на встрече в Торонто.
В 2016 году американские спецслужбы выдвинули обвинения в адрес России, заявив о её вмешательстве в избирательный процесс США. Расследование этих предполагаемых попыток влияния возглавил спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Министерство юстиции США опубликовало итоговый доклад Мюллера. В документе было указано, что доказательств сговора Дональда Трампа, победившего на выборах, с российскими властями обнаружено не было, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» директора Долиной
- Дмитриев заявил, что Обама в панике пытается выйти из тени
- Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» показали на параде в Москве
- «День Победы», «Катюша», «Смуглянка»: Знаменитости назвали любимые военные песни
- Лихачев рассказал об альтернативе сотрудничеству «Росатома» с Siemens
- Два новых случая заражения хантавирусом зафиксированы в Испании
- Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
- Без техники, но с «Пересветом»: Как прошел Парад Победы в Москве
- Путин: Празднование Дня Победы в Москве прошло достойно и спокойно
- Фигуристка Роднина посоветовала недовольным жизнью в провинции поехать в Москву