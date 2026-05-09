Дмитриев заявил, что Обама в панике пытается выйти из тени

В публикации в соцсети X Дмитриев отметил, что Обама, которого он связывает с созданием мистификации Russiagate (предположения о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году), «выходит из тени в состоянии паники», рассчитывая, что его международная известность послужит дополнительной защитой.



Такой комментарий Дмитриев дал в связи с видео, опубликованным премьер‑министром Канады Марком Карни. На кадрах канадский лидер приветствует экс‑президента США на встрече в Торонто.

В 2016 году американские спецслужбы выдвинули обвинения в адрес России, заявив о её вмешательстве в избирательный процесс США. Расследование этих предполагаемых попыток влияния возглавил спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Министерство юстиции США опубликовало итоговый доклад Мюллера. В документе было указано, что доказательств сговора Дональда Трампа, победившего на выборах, с российскими властями обнаружено не было, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

