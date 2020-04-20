Одна ласточка весны не делает! Вирусолог о сокращении зараженных COVID-19 в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, глава отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи в эфире НСН рассказал о сроках прохождения пика заболеваемости коронавирусом.
В России по итогам 19 апреля резко сократилось число выявленных новых зараженных коронавирусом. Уменьшение составило практически 2 тыс человек – всего за сутки было зарегистрировано 4268 новых случаев, а днем ранее 6060.
Однако, вирусолог, доктор медицинских наук, эксперт подкомитета медицинских иммунобиологических препаратов Минздрава, глава отдела микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН отметил, что еще рано говорить о прохождении пика заболеваемости в стране.
«У нас уже были такие "провальчики", можно посмотреть по кривой, даже в самом начале были. Одна ласточка не делает весны, к сожалению. Должно пройти хотя бы дня 3-4 стабильного снижения», - пояснил Зуев.
По данным оперативного штаба, порядка 50% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.
Общее число зараженных в России выросло до 47 121 человека. За день умерло 44 человека, из них 28 жителей Москвы. Всего с начала развития эпидемии в РФ скончалось 405 человек.
Ранее российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в эфире НСН объяснил особенности коронавирусной инфекции.
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