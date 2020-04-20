Одна ласточка весны не делает! Вирусолог о сокращении зараженных COVID-19 в России

В России по итогам 19 апреля резко сократилось число выявленных новых зараженных коронавирусом. Уменьшение составило практически 2 тыс человек – всего за сутки было зарегистрировано 4268 новых случаев, а днем ранее 6060.

Однако, вирусолог, доктор медицинских наук, эксперт подкомитета медицинских иммунобиологических препаратов Минздрава, глава отдела микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН отметил, что еще рано говорить о прохождении пика заболеваемости в стране.

«У нас уже были такие "провальчики", можно посмотреть по кривой, даже в самом начале были. Одна ласточка не делает весны, к сожалению. Должно пройти хотя бы дня 3-4 стабильного снижения», - пояснил Зуев.