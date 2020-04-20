Вирусолог раскрыл странности коронавируса

Инфекция, вызванная коронавирусом, «странная», она сильно отличается от других ОРВИ. Об этом в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» заявил инфекционист Владимир Никифоров.

По словам ученого, этот вирус «не следует канонам классической эпидемиологии, классического патогенеза ОРВИ», что анализы пациента свидетельствуют, что он должен быть «как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо».

Российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в эфире НСН объяснил особенности коронавирусной инфекции.