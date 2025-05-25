«Одиночки быстрее»: Федор Конюхов рассказал о будущей экспедиции в Антарктиду

«Сейчас я улечу подниматься на вулкан на Камчатке. Потом в этом году в сентябре я уеду в Приморье на лошадях по пути Арсеньева (Владимир Арсеньев — исследователь Дальнего Востока – прим. НСН). Основная экспедиция с ноября по март — на полярной станции в Антарктиде на острове Ливингстона. Мне разрешили построить там одиночную полярную станцию. Там никого нет, только пингвины и альбатросы. Я хочу оставить там крест и икону Божьей матери. В августе на Алтае я собираюсь побить наш рекорд на воздушном шаре. Сейчас экспедиции продлили до 2033 года», - поделился Конюхов.

Он также объяснил, какие навыки нужны для дальних путешествий.

«Если я еду в экспедицию на веслах, то перед поездкой по утрам я час гребу на тренажере. Это очень тяжело. К тому же человек должен быть образованным. Надо быть подготовленным физически, морально, духовно и материально. Хотим мы этого или нет, но, например, подняться на Эверест сейчас стоит $75 тысяч», - отметил путешественник.