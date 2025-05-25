«Одиночки быстрее»: Федор Конюхов рассказал о будущей экспедиции в Антарктиду
В эфире НСН известный путешественник рассказал о побитых рекордах и о том, кого стоит бояться в открытом море.
Чтобы идти в экспедицию, необходимо подготовиться морально, физически и материально, при этом путешественник-«одиночка» на лодке всегда добивается большего, чем целая команда на яхте. Об этом в беседе со специальным корреспондентом НСН сообщил российский путешественник Федор Конюхов.
Он также рассказал о своих будущих экспедициях.
«Сейчас я улечу подниматься на вулкан на Камчатке. Потом в этом году в сентябре я уеду в Приморье на лошадях по пути Арсеньева (Владимир Арсеньев — исследователь Дальнего Востока – прим. НСН). Основная экспедиция с ноября по март — на полярной станции в Антарктиде на острове Ливингстона. Мне разрешили построить там одиночную полярную станцию. Там никого нет, только пингвины и альбатросы. Я хочу оставить там крест и икону Божьей матери. В августе на Алтае я собираюсь побить наш рекорд на воздушном шаре. Сейчас экспедиции продлили до 2033 года», - поделился Конюхов.
Он также объяснил, какие навыки нужны для дальних путешествий.
«Если я еду в экспедицию на веслах, то перед поездкой по утрам я час гребу на тренажере. Это очень тяжело. К тому же человек должен быть образованным. Надо быть подготовленным физически, морально, духовно и материально. Хотим мы этого или нет, но, например, подняться на Эверест сейчас стоит $75 тысяч», - отметил путешественник.
Конюхов поделился и своими рекордами, подчеркнув, что «одиночки» в экспедициях всегда работают эффективнее команды.
«У меня было много успешных и неуспешных экспедиций. Есть много рекордов, которые я побил, или наоборот не смог побить. Я прошел Атлантический океан, хотя хотел еще и Индийский. Но самое большое счастье, когда есть внуки и дети. Рекорды сегодня есть, завтра — их побили. Я счастлив, что у меня не было проблем с тем, кем я стану. Я знал, что я буду путешественником. Когда я дошел до Северного полюса в 1990-м году, там уже начались другие амбиции и рекорды. Я стал третьим человеком в мире. Быстрее всех идут путешественники-«одиночки». Ни одна команда не сравнится. В моих экспедициях меня никто никогда не сопровождал. Это просто невозможно. Например, вертолет может отлетать от берега всего на 100 км, иначе ему не хватит топлива», - сказал он.
Знаменитый путешественник также рассказал, что именно может напугать в открытом море.
«У меня было 50 удачных и 15 неудачных экспедиций. Один раз у меня вышла электроника из строя, и лодка стала неуправляемой. Что такое страшно? Страшно все время. Мне страшно обидеть вас. Страшно стоять перед Богом, у меня грехов много. Акулы опасны, когда ты за бортом. А киты — да, потому что они могут разбить лодку. Еще в море опасны большие спруты и кальмары. У кальмара только туловище шесть метров. Я всегда, извините, говорю: "Гадость всплывает". Ночью выключаю свет, потому что они на него идут», - заключил собеседник НСН.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Федор Конюхов первым в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке.
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