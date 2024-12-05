Федор Конюхов отправился в одиночное плавание на Австралию
Путешественник Федор Конюхов отправился на весельной лодке «Акрос» в одиночное плавание в проливе Дрейка, который разделяет Антарктиду и Южную Америку, курсом на Австралию. Об этом сообщает его официальный сайт.
Конюхову должен будет преодолеть через Южную Атлантику и Южный Индийский океан 185 градусов с запада на восток. Путешественник будет продвигаться от 56 градуса южной широты (максимально близкой точки к Антарктиде) на север к Австралии.
В случае успешного путешествия Конюхов установит новый рекорд — до него никто не отважился пройти в этих широтах на веслах, тем более два океана за один сезон.
Ранее Конюхов завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru