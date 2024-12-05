Федор Конюхов отправился в одиночное плавание на Австралию

Конюхову должен будет преодолеть через Южную Атлантику и Южный Индийский океан 185 градусов с запада на восток. Путешественник будет продвигаться от 56 градуса южной широты (максимально близкой точки к Антарктиде) на север к Австралии.

В случае успешного путешествия Конюхов установит новый рекорд — до него никто не отважился пройти в этих широтах на веслах, тем более два океана за один сезон.

Ранее Конюхов завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

