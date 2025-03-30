Федора Конюхова эвакуировали со сломанной лодки в Индийском океане
30 марта 202521:37
Путешественник Федор Конюхов находится в безопасности на борту торгового судна Ore Hong Kong, который ходит под флагом КНР. Об этом в Telegram-канале сообщила команда путешественника со ссылкой на центр по координации поисково-спасательных операций на острове Реюньон.
Информации о том, подняли ли на борт лодку Конюхова «Акрос» нет.
Путешествие Федора Конюхова, который задался целью пересечь океан на весельной лодке от Южной Америки до Австралии, завершилось на 115-й день. Решение прекратить морской переход было принято командой путешественника 29 марта. Лодка «Акрос» столкнулась с множеством технических проблем: за время плавания вышли из строя системы жизнеобеспечения, управления судном, а также блок автопилота.
Несмотря на досрочное завершение маршрута, в феврале этого года Конюхов вошел в историю как первый человек, пересекший Южную Атлантику на весельной лодке, напоминает НСН. На этот подвиг у него ушло 68 дней. Изначально мореплаватель планировал достичь Австралии за 200 дней, но технические неполадки помешали завершить задуманное.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru