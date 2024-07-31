Конюхов пробыл на полярной станции 20 дней и установил рекорд

Российский путешественник Федор Конюхов завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24, сообщает Ura.ru.

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Он пробыл там 20 дней. Конюхов поднялся на борт атомного ледокола «50 лет Победы» в районе Северного полюса 30 июля. Путешественник установил мировой рекорд, преодолев 239 километров.

За время дрейфа рекордсмен пересек нулевой меридиан, вернувшись в восточное полушарие.

Ранее Конюхов и Потапкин впервые успешно приземлились на Северном полюсе на паралете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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