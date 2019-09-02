Один раз на всю оставшуюся жизнь. ПФР хочет менять выплату накопительных пенсий

Пенсионный фонд выступил с инициативой поменять механизм выплат накопительных пенсий. Речь идет об увеличении суммы пенсионных накоплений, ниже которой граждане смогут получать всю пенсию сразу, а не в виде ежемесячных выплат. Сейчас такой механизм действует, если рассчитанная накопительная пенсия ниже 5% от суммы общей пенсии, а если выше 5% — пенсионеру назначается накопительная пенсия. Таким образом, число выходящих на пенсию россиян, получающих всю сумму пенсионных накоплений единовременно, может вырасти.

Теперь же ПФР предлагает назначать накопительную пенсию только тем, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера (8846 рублей)

Пенсионный фонд рассчитывает ежемесячную величину накопительной пенсии следующим образом: все накопленные средства гражданина делятся на период дожития, который сейчас составляет 252 месяца. В 2020 году он увеличится еще на шесть месяцев. По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России в январе—июне составил 14135 руб. (5% от этой суммы — 700 руб.).

Напомним, что ранее правительство продлило мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно.

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН отметил, что власти никак не могут определиться, как же механизм выплаты пенсий будет максимально комфортным.