Один раз на всю оставшуюся жизнь. ПФР хочет менять выплату накопительных пенсий
Экономисты негативно оценили новые инициативы по выплате пенсионных накоплений.
Пенсионный фонд выступил с инициативой поменять механизм выплат накопительных пенсий. Речь идет об увеличении суммы пенсионных накоплений, ниже которой граждане смогут получать всю пенсию сразу, а не в виде ежемесячных выплат. Сейчас такой механизм действует, если рассчитанная накопительная пенсия ниже 5% от суммы общей пенсии, а если выше 5% — пенсионеру назначается накопительная пенсия. Таким образом, число выходящих на пенсию россиян, получающих всю сумму пенсионных накоплений единовременно, может вырасти.
Теперь же ПФР предлагает назначать накопительную пенсию только тем, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера (8846 рублей)
Пенсионный фонд рассчитывает ежемесячную величину накопительной пенсии следующим образом: все накопленные средства гражданина делятся на период дожития, который сейчас составляет 252 месяца. В 2020 году он увеличится еще на шесть месяцев. По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России в январе—июне составил 14135 руб. (5% от этой суммы — 700 руб.).
Напомним, что ранее правительство продлило мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН отметил, что власти никак не могут определиться, как же механизм выплаты пенсий будет максимально комфортным.
«Во-первых, это говорит о том, что все взносы на формирование накопительной части пенсии, как прежде, будут учитываться на индивидуальных счетах нас с вами, то есть – будущих пенсионеров. То есть, деньги никуда не пропадут и ни в какой бюджет они поступать не будут. Во-вторых, это говорит о том, что правительство никак не может определиться с концепцией индивидуального пенсионного капитала: то ли она будет добровольной, то ли обязательной. Также это говорит о том, что у правительства по-прежнему нет четкого понимания, что делать с теми деньгами, которые были выведены, а, проще говоря, разворованы из негосударственных пенсионных фондов на протяжении предшествующих 25 лет», - отметил Никита Кричевский, общаясь с НСН.
Гораздо более строг в оценке подобного решения правительства оказался экономист Василий Колташов. Он обвинил власти в провале пенсионной реформы. О чем и сообщил в эфире НСН.
«Невозможно сделать накопления ни эффективно, ни надежно. И заморозка производится по деньгам, которых на самом деле нет. Они потрачены, разошлись и государство замораживает эти средства, чтобы не поднимать лишнюю волну», — полагает специалист.
Колташов не исключил, что россиян может ожидать дальнейшее ужесточение пенсионной политики.
Экономисты уже подсчитали, что для реализации новой идеи ПФР, то есть для получения накопительной пенсии нужно будет иметь на счету 450–500 тысяч рублей. При этом такие суммы есть у единиц. В среднем на счету застрахованного лица в НПФ лежит 73 тысячи рублей. Если инициатива ПФР воплотится, то это приведет почти к полному прекращению назначения накопительной пенсии.
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