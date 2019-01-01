Экономист предрек дальнейшее ужесточение пенсионной политики в России

Правительство продлило мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Об этом говорится в материалах Министерства труда и социальной защиты населения. Заморозку накоплений впервые правительство ввело в 2014 году. Этот период должен был закончиться в 2020 году, но в конце 2018-го президент России Владимир Путин продлил его до 2021 года. На время действия заморозки страховые отчисления с зарплат россиян в полном объеме направляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам. До этого граждане могли самостоятельно распоряжаться этими деньгами, например, направлять их на формирование собственных накоплений или передать в страховую часть.

Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что заморозка накопительной пенсии говорит о провале всей пенсионной реформы, основанной на накоплениях.

«Невозможно сделать накопления ни эффективно, ни надежно. И заморозка производится по деньгам, которых на самом деле нет. Они потрачены, разошлись и государство замораживает эти средства, чтобы не поднимать лишнюю волну», — полагает специалист.

Колташов не исключил, что россиян может ожидать дальнейшее ужесточение пенсионной политики.

«С накоплениями все понятно: хочешь иметь накопительную пенсию – вкладывайся во что-то сам: хоть в недвижимость, хоть в ценные бумаги, обеспечивай себе ренту. И это работает, государство в это не включая – оно там лишнее. В то же время провал пенсионной политики последнего этапа, связанного с накопительной частью пенсии, ставит вопрос о том, что надо какую-то другую пенсионную схему гражданам предлагать. Нужна либо новая пенсионная реформа, либо контрреформа. Что-то надо делать. По опыту 2018 года мы знаем, что существует угроза ужесточения пенсионной политики. Повышение пенсионного возраста уже произошло. Я бы беспокоился по этому поводу. Если пойдет новый этап пенсионной реформы — а она у нас идет с 2002 года, постоянно проваливаясь куда-то, — то как бы нам не пришлось остаться с еще меньшими пенсиями или, в самом деле, копить самим», — посетовал экономист.

Колташов полагает, что гражданам необходимо вернуть надежные гарантии по пенсиям.