Геронтолог предложил выходить на пенсию по биологическому возрасту
Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН объяснил, зачем надо работать как можно дольше.
Министр трудa и социaльной зaщиты РФ Мaксим Топилин сообщил, что зa последние пять лет в России доля лиц стaрше трудоспособного возрaстa в численности зaнятых увеличилaсь с 8,5 % до 9,6 %. В ходе встречи министров трудa и зaнятости стрaн G20 он отметил, что более 95% экономически aктивного нaселения стрaны рaботaют.
«Сейчaс в России зaнято 7,3 млн человек стaрше трудоспособного возрaстa»,— уточнил он.
Встречa в японском городе Мaцуямa проходит 1–2 сентября. Нa ней будут обсуждaться вопросы зaнятости рaботников пожилого возрaстa, увеличения продолжительности трудовой деятельности, проблемы трудоустройствa нaселения нa фоне демогрaфических изменений.
Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев объяснил в эфире НСН, как работа помогает поддерживать людям физическую и интеллектуальную активность.
«Работа – это жесткая дисциплина. Она позволяет сохранять жизненный тонус. Некоторые работы, связанные с тяжелым физическим трудом, могут быть не под силу пенсионерам, но большинство видов трудовой деятельности позволяют сохранять человеку и жизненный тонус, и продляют жизнь. Особенно мужчинам. Работа, занятость не дает развиться возрастным изменениям головного мозга, которые мы называем деменцией (слабоумием). Умственная деятельность создает тренирующий эффект для мозга - по аналогии с физическими нагрузками для наших мышц. Если человек сохраняет длительное время умственную и физическую активность, это помогает ему жить дольше», - заявил геронтолог.
Однако, эксперт отметил, что нельзя не учитывать особенности биологического возраста каждого человека, отличающегося от календарного.
«У пожилых людей очень разнится биологический возраст – одни его опережают, другие выглядят и чувствуют себя моложе собственных лет. Но последних меньшинство.
По логике вещей, для тех, у кого биологический возраст больше календарного, пенсия должна наступать раньше, и наоборот. Но к сожалению, жестких критериев для таких возрастных изменений нет, поэтому говорить об этом пока рано», - отметил Юрий Конев.
Ранее бизнес-тренер, член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина рассказала в эфире НСН, чем обусловлен экстремально высокий уровень безработицы среди российских предпенсионеров и что с этим делать.
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