Кричевский: Негосударственные пенсионные фонды разворовывались 25 лет

Никита Кричевский: «О чем это говорит? Во-первых, о том, что все взносы на формирование накопительной части пенсии, как прежде, будут учитываться на индивидуальных счетах нас с вами, то есть – будущих пенсионеров. То есть, деньги никуда не пропадут и ни в какой бюджет они поступать не будут. Во-вторых, это говорит о том, что правительство никак не может определиться с концепцией индивидуального пенсионного капитала: то ли она будет добровольной, то ли обязательной. Также это говорит о том, что у правительства по-прежнему нет четкого понимания, что делать с теми деньгами, которые были выведены, а, проще говоря, разворованы из негосударственных пенсионных фондов на протяжении предшествующих 25 лет», - отметил Никита Кричевский, общаясь с НСН.

