Кричевский: Негосударственные пенсионные фонды разворовывались 25 лет
Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Правительство продлило мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года
Правительство продлило мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Об этом говорится в материалах Министерства труда и социальной защиты населения. Заморозку накоплений впервые правительство ввело в 2014 году. Этот период должен был закончиться в 2020 году, но в конце 2018-го президент России Владимир Путин продлил его до 2021 года.
Никита Кричевский: «О чем это говорит? Во-первых, о том, что все взносы на формирование накопительной части пенсии, как прежде, будут учитываться на индивидуальных счетах нас с вами, то есть – будущих пенсионеров. То есть, деньги никуда не пропадут и ни в какой бюджет они поступать не будут. Во-вторых, это говорит о том, что правительство никак не может определиться с концепцией индивидуального пенсионного капитала: то ли она будет добровольной, то ли обязательной. Также это говорит о том, что у правительства по-прежнему нет четкого понимания, что делать с теми деньгами, которые были выведены, а, проще говоря, разворованы из негосударственных пенсионных фондов на протяжении предшествующих 25 лет», - отметил Никита Кричевский, общаясь с НСН.
Рублю предсказали падение во второй половине года
Во второй половине года рубль ожидает серьёзное падение. Такой прогноз дает главный экономист крупнейшего банка Польши Ярослав Косатый. По его мнению, ослабление рубля может составить 9,1% и будет спровоцировано оттоком инвесторов-нерезидентов из российских облигаций федерального займа. Этому может поспособствовать смягчение денежно-кредитной политики Банка России.
Никита Кричевский: «Ярослав Косатый, который когда-то предсказал укрепление рубля, сегодня вновь силится попасть пальцем в небо, предсказав, что российская валюта упадет на 9,1%. Господин Косатый не принимает во внимание ни то, что в нашей стране значительная часть международных резервов, ни то, что цены на нефть прибывают на крайне удобном и комфортном для российского правительства уровне, ни даже то, что курс национальной валюты напрямую влияет на уровень инфляции», - рассказал он НСН.
В СК предложили дать следователям доступ к банковской тайне
Следователям необходимо дать доступ к сведениям, которые составляют банковскую тайну. Такое мнение высказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он считает, что эту информацию необходимо получать не только по уголовным делам, но и по материалам доследственных проверок.
Никита Кричевский: «Свежее и актуальное мнение главы Следственного комитета возвращает нас к легендарной фразе президента Владимира Путина. Однажды на вопрос "А как же банковская тайна?", он ответил встречным вопросом: "А разве она у нас была?"», - напомнил Никита Кричевский в эфире НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.