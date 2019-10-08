Адвокаты не верят в оправдание Серебренникова

Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов в беседе с НСН поделился своим прогнозом дальнейшего развития событий дела «Седьмой студии».

«Данное решение Московского городского суда фактически обязывает Мещанский суд заново начать рассматривать уголовное дело в общем порядке. Фактически это решение говорит о том, что никаких серьезных процессуальных нарушений в ходе расследования не было. Насколько я знаю, суд будет в новом составе. Я надеюсь, что именно это позволит как раз объективно и всесторонне рассмотреть все доказательства по делу. В любом случае, позиция Московского городского суда о том, что серьезных нарушений по делу не установлено, то есть фактически признали, что обвинительное заключение, подписанное прокурором, не имеет никаких процессуальных ошибок. В принципе, это уже на 99% говорит об обвинительном приговоре», - заключил собеседник НСН.

Ранее дело «Седьмой студии», фигурантом которого выступает худрук «Гоголь-Центра» Кирилл Серебренников и некоторые его коллеги, вернули в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении в начале сентября. Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов тогда в эфире НСН прочил делу возврат в суд первой инстанции.

