Адвокаты не верят в оправдание Серебренникова
Глава московской коллегии адвокатов, экс-следователи Александр Карабанов в эфире НСН рассказал, чем обернется для дела «Седьмой студии» отмена возврата материалов в прокуратуру.
Мосгорсуд отменил возврат в прокуратуру дела «Седьмой студии». Он вернул дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе суда. Это решение было принято по ходатайству прокуратуры.
Ранее 11 сентября Мещанский суд Москвы вернул дело в прокуратуру из-за нарушений и снял с фигурантов дела подписку о невыезде. Мосгорсуд отменил его решение в части возврата дела генпрокурору. По мнению Мещанского суда, в обвинительном заключении были неустранимые в рамках судебного следствия нарушения, а также противоречия, препятствующие вынесению приговора.
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов в беседе с НСН поделился своим прогнозом дальнейшего развития событий дела «Седьмой студии».
«Данное решение Московского городского суда фактически обязывает Мещанский суд заново начать рассматривать уголовное дело в общем порядке. Фактически это решение говорит о том, что никаких серьезных процессуальных нарушений в ходе расследования не было. Насколько я знаю, суд будет в новом составе. Я надеюсь, что именно это позволит как раз объективно и всесторонне рассмотреть все доказательства по делу. В любом случае, позиция Московского городского суда о том, что серьезных нарушений по делу не установлено, то есть фактически признали, что обвинительное заключение, подписанное прокурором, не имеет никаких процессуальных ошибок. В принципе, это уже на 99% говорит об обвинительном приговоре», - заключил собеседник НСН.
Ранее дело «Седьмой студии», фигурантом которого выступает худрук «Гоголь-Центра» Кирилл Серебренников и некоторые его коллеги, вернули в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении в начале сентября. Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов тогда в эфире НСН прочил делу возврат в суд первой инстанции.
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