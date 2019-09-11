Полураспад. Дело «Седьмой студии» трещит по швам

Такое решение Мещанский суд Москвы вынес в отношении Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Софьи Апфельбаум и Юрия Итина. Судья сочла, что в этом больше нет необходимости. А перед этим вернула дело в прокуратуру на том основании, что в обвинительном заключении содержатся нарушения и противоречия, которые невозможно устранить в суде и которые мешают рассмотреть дело по существу.



Худрук «Гоголь-центра» и «Седьмой студии» Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела обвинены в хищении 133 млн рублей бюджетных средств, которые Минкультуры выделило на проект по развитию современного искусства «Платформа». По версии защиты, эти деньги были потрачены на подготовку и представление спектаклей, а следствие заявило об ущербе только исходя из суммы обналиченного госфинансирования. В феврале суд назначил комплексную финансово-экономическую, искусствоведческую и оценочную экспертизу по делу. Центр судебной экспертизы при Минюсте и привлеченные специалисты-искусствоведы через пять месяцев работы пришли к выводу, что обналичено было 136 млн рублей. Вместе с тем, в результатах экспертизы указано, что проект, сопоставимый с «Платформой», требует финансирования в объеме не менее 300 млн, тогда как «Седьмая студия» получила от государства гораздо меньше. Отдельно отмечено, что «Платформа» была важным социально-культурным явлением для российского искусства.

Теперь вот всем фигурантам отменили меры пресечения. Дело возвращено в прокуратуру. Все это говорит о том, что оно просто разваливается, - заявил в эфире НСН глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» и бывший судья Евгений Тарло:

«Если судья возвращает дело прокурору, это означает, что в деле имеются существенные недостатки. Это крайне редкий случай в наших условиях. Это говорит о том, что судья поставлена в сложное положение. С точки зрения существующей практики, это означает много и означает то, что дело разваливается».

Впрочем, есть риск, что дело вернется в суд. Как предупредил в эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов,

«В обратном случае можно поставить вопрос о профессиональной пригодности следователя, прокурора, который контролировал дело, и судьи, который избрал меру пресечения. В данном случае система вне зависимости от правовой ситуации будет защищать сама себя».

От начала и до конца дело «Седьмой студии» наводило на мысли, что худрук «Гоголь-центра» не взял в актрисы чью-то бесталанную дочь и за опрометчивый отказ наказан уголовным преследованием. Но даже если это не так, перед Кириллом Серебренниковым и другими фигурантами дела, как совершенно справедливо замечал в эфире НСН главред «МК» Павел Гусев, неплохо бы извиниться.

