Мосгорсуд отменил решение о возврате дела Серебренникова в прокуратуру
Мосгорсуд отменил возврат дела «Седьмой студии» в прокуратуру, частично удовлетворив ходатайство стороны обвинения, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что дело будет направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Напомним, дело «Седьмой студии», фигурантом которого выступает худрук «Гоголь-Центра» Кирилл Серебренников и некоторые его коллеги, вернули в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении в начале сентября. Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов тогда в эфире НСН прочил делу возврат в суд первой инстанции.
Напомним, дело «Седьмой студии» возникло в августе 2017 года. Кирилл Серебренников был задержан в Петербурге во время съёмок картины «Лето». Режиссёру вменяли хищение государственных средств, выделенных на проект «Платформа» в 2011-2014 годах в размере 133 миллионов рублей. По делу «Седьмой студии», в рамках которой был запущен этот проект, также проходили Юрий Итин, Алексей Малобродский, Софья Апфельбаум, Екатерина Воронова и другие. Из всех фигурантов признание дала лишь бывший главбух студии Нина Масляева. Она пошла на сделку со следствием, из-за чего его дело было вынесено в отдельное производство. На протяжении 1,5 лет деятели культуры вступались за Серебренникова, писали письма в поддержку, обращались напрямую к президенту, предлагали залог. В феврале 2019 года по делу была назначена новая финансовая экспертиза, выявившая, что затраты на проект «Платформа» превысили сумму, выделенную на реализацию министерством культуры. По мнению адвоката Серебренникова, это говорит о том, что его подзащитный не украл, а сэкономил деньги ведомству.
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