Адвокат прочит делу «Седьмой студии» возвращение в суд
Александр Карабанов заявил НСН, что в случае резонансной истории система не позволит развалить дело и будет стоять на своём до конца.
Дело «Седьмой студии» вернули в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении, сообщает «Медиазона». Такое решение приняла судья Мещанского районного суда Москвы Ирина Аккуратова. По её словам, в обвинительном заключении идёт речь о договорённости между фигурантами дела передавать в Минкульт неверную информацию о расходах и присваивать выделенные на проект деньги. При этом в заключении нет никаких сведений о том, какие мероприятия проекта «Платформа» из-за этого не состоялись, а также в чём состояли противоправные действия обвиняемых.
Возврат дела на доследование означает серьёзные ошибки следствия, заметил в эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов. Если после доследования их не смогут исправить, дело фактически развалится и будет принято решение о прекращении преследования фигурантов.
«Возврат дела на доследование говорит о том, что в ходе расследования следователь фактически допустил брак в своей работе. Это серьёзное процессуальное нарушение, и в данном случае судья, когда возвращает дело на доследование, указывает те нарушения, в соответствии с которыми дело слушаться в суде не может. И следователь либо это нарушение исправит, если это вообще возможно, и опять направит дело в суд, либо следователю придётся выносить иные процессуальные решения, может быть, даже о прекращении уголовного преследования», — рассказал Карабанов.
Однако резонанс истории «Седьмой студии» позволяет предположить, что система не позволит делу развалиться, так как такой исход поставит под вопрос компетентность сразу трёх представителей власти, подчеркнул Карабанов. По его мнению, дело вернётся из прокуратуры в суд.
«Не видя решения суда, не зная оснований, но понимая социальную значимость этого дела, я могу предположить, что дело всё равно будет опять направлено в суд. Потому что в обратном случае можно поставить вопрос о профессиональной пригодности следователя, прокурора, который контролировал дело, и судьи, который избрал меру пресечения. В данном случае система вне зависимости от правовой ситуации будет защищать сама себя», — заключил юрист.
В случае же прекращения преследования все фигуранты смогут отстаивать в суде своё право на реабилитацию, добавил собеседник НСН.
«Если уголовное дело прекращается, а в ходе предварительного следствия были ограничены конституционные права гражданина — либо избиралась мера пресечения, либо арестовывалось имущество — то гражданин в соответствии с законами РФ имеет право на реабилитацию. И тогда он имеет право подать в суд на возмещение ущерба, который был допущен в результате ограничения его конституционных прав», — сообщил адвокат.
Добавим, суд также отменил меру пресечения фигурантам дела — режиссёру Кириллу Серебренникову, продюсеру Алексею Малобродскому и другим. Они находились под подпиской о невыезде.
Напомним, дело «Седьмой студии» возникло в августе 2017 года. Кирилл Серебренников был задержан в Петербурге во время съёмок картины «Лето». Режиссёру вменяли хищение государственных средств, выделенных на проект «Платформа» в 2011-2014 годах в размере 133 миллионов рублей. По делу «Седьмой студии», в рамках которой был запущен этот проект, также проходили Юрий Итин, Алексей Малобродский, Софья Апфельбаум, Екатерина Воронова и другие. Из всех фигурантов признание дала лишь бывший главбух студии Нина Масляева. Она пошла на сделку со следствием, из-за чего его дело было вынесено в отдельное производство. На протяжении 1,5 лет деятели культуры вступались за Серебренникова, писали письма в поддержку, обращались напрямую к президенту, предлагали залог. В феврале 2019 года по делу была назначена новая финансовая экспертиза, выявившая, что затраты на проект «Платформа» превысили сумму, выделенную на реализацию министерством культуры. По мнению адвоката Серебренникова, это говорит о том, что его подзащитный не украл, а сэкономил деньги ведомству.
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