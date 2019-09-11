Адвокат прочит делу «Седьмой студии» возвращение в суд

«Не видя решения суда, не зная оснований, но понимая социальную значимость этого дела, я могу предположить, что дело всё равно будет опять направлено в суд. Потому что в обратном случае можно поставить вопрос о профессиональной пригодности следователя, прокурора, который контролировал дело, и судьи, который избрал меру пресечения. В данном случае система вне зависимости от правовой ситуации будет защищать сама себя», — заключил юрист.

В случае же прекращения преследования все фигуранты смогут отстаивать в суде своё право на реабилитацию, добавил собеседник НСН.

«Если уголовное дело прекращается, а в ходе предварительного следствия были ограничены конституционные права гражданина — либо избиралась мера пресечения, либо арестовывалось имущество — то гражданин в соответствии с законами РФ имеет право на реабилитацию. И тогда он имеет право подать в суд на возмещение ущерба, который был допущен в результате ограничения его конституционных прав», — сообщил адвокат.

Добавим, суд также отменил меру пресечения фигурантам дела — режиссёру Кириллу Серебренникову, продюсеру Алексею Малобродскому и другим. Они находились под подпиской о невыезде.