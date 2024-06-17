«Очередь из тех, кто без очереди»: Депутат Буцкая напомнила о льготах студенческим семьям
Применение единой системы должно дать существенный прирост и студенческих семей, и детей в студенческих семьях, заявила НСН Татьяна Буцкая.
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН выразила надежду на то, что из большого количества идей поддержки студенческих семей сформируется единая система, результат работы которой приведет к росту числа детей у родителей-студентов.
Госдума совместно с Минобрнауки прорабатывает вопрос внеочередного зачисления в ясли и детские сады детей, родители которых являются студентами, сообщила замглавы ведомства Ольга Петрова. По ее словам, такая льгота должна пользоваться большей популярностью, чем комнаты временного пребывания детей в вузах. Буцкая отметила, что в России становится все больше категорий граждан, которым положены льготы.
«Все идет к тому, что подходы будут максимально комплексные, так сейчас развивается система. Мы сейчас накидываем идеи, из которых собирается единая система, применение которой должно дать существенный прирост и студенческих семей, и детей в студенческих семьях. Обязательно семейное общежитие, обязательно кампусы с детскими садами и яслями, не только перевод мамы на бюджетное отделение, но и папы-студента - все это должно у нас работать вместе. Насчет очередей: самое главное, чтобы у нас очередь людей, которые идут без очереди, не превысила обычную очередь. У нас много льготных категорий, которые мы прописываем сейчас через запятую», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, россияне с детьми от трех до семи лет почти во всех регионах обеспечены детскими садами.
«Вообще, доступность детского сада для детей от трех до семи лет приближена к 100% по всем регионам России. Есть регионы, где 99%, есть где 100%, но мы говорим именно о максимально приближенных к 100% цифрах», - отметила депутат.
Ранее стало известно, что группа депутатов ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о бесплатном проезде на всех видах общественного транспорта для студентов, обучающихся по очной форме по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, напоминает «Радиоточка НСН».
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