«Очередь из тех, кто без очереди»: Депутат Буцкая напомнила о льготах студенческим семьям

По ее словам, россияне с детьми от трех до семи лет почти во всех регионах обеспечены детскими садами.

«Вообще, доступность детского сада для детей от трех до семи лет приближена к 100% по всем регионам России. Есть регионы, где 99%, есть где 100%, но мы говорим именно о максимально приближенных к 100% цифрах», - отметила депутат.

Ранее стало известно, что группа депутатов ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о бесплатном проезде на всех видах общественного транспорта для студентов, обучающихся по очной форме по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, напоминает «Радиоточка НСН».

