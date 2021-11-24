Обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых ввели в Ленинградской области
24 ноября 202117:07
Глава управления Роспотребнадзора по Ленинградской области подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса жителей региона старше 60 и студентов старше 18 лет, сообщат пресс-служба ведомства.
Новость дополняется...
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 558 / сут.
Умерли
268 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 682 / сут.
- Москва встала в десятибалльных пробках
- Instagram внёс актрису Марию Шукшину в список опасных антиваксеров
- Лоза раскритиковал открытое письмо российских врачей к антиваксерам
- Появление беспилотных такси в Подмосковье потребует «огромных денег»
- Главу полиции Долгопрудного задержали за контрабанду людей
- ВОЗ может продолжить инспекцию по одобрению «Спутник-V»
- «Газпром» решил не прекращать поставки газа в Молдавию
- Новое правительство Германии выразило готовность к конструктивному диалогу с Россией
- Жириновский призвал отстранить антипрививочников от телеэфира
- Голикова предупредила о подъёме заболеваемости COVID-19
24 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru