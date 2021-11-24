Обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых ввели в Ленинградской области

Глава управления Роспотребнадзора по Ленинградской области подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса жителей региона старше 60 и студентов старше 18 лет, сообщат пресс-служба ведомства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЛенинградская ОбластьСтудентыПенсионерыВакцинация
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