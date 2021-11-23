Более 50% пожилых жителей Петербурга сделали прививку от коронавируса

По его словам, прививку сделали 646 665 пожилых петербуржцев. Всего же в Санкт-Петербурге вакцинацию прошли более 2,1 млн горожан.

Ранее главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление об обязательной вакцинацию от коронавируса всех жителей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, сообщает Ura.ru.

Исполняющая обязанности председателя городского комитета по социальной политике Елена Фридрикова обратилась к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой рассмотреть возможность организации выплат пожилым гражданам, получившим прививку от COVID-19, пишет Газета.ру.

