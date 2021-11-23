Обязательную вакцинацию пожилых от COVID-19 ввели в Нижегородской области

Согласно постановлению об обязательной вакцинации пожилых, которое подписала глава ведомства Наталия Кучеренко, вторую прививку следует сделать до 7 января 2022 года. Исключение составляют граждане, имеющие медицинские противопоказания.

В документе говорится, что если в октябре на долю населения старше 60 лет приходилось 23,8% от всех зарегистрированных в регионе случаев COVID-19, то в ноябре уже 25,6%. Также Кучеренко отметила, что среди пожилых чаще развиваются тяжёлые и осложнённые формы коронавируса.

Ранее главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева подписала постановление о вводе в регионе обязательной вакцинации от коронавируса среди студентов средних профессиональных образовательных организаций и университетов старше 18 лет, пишет Газета.ру.



