Обязательную вакцинацию пожилых от COVID-19 ввели в Нижегородской области
Жители Нижегородской области в возрасте 60 лет и старше должны в срок до 17 декабря 2021 года получить первый компонент вакцины от коронавируса, сообщает прессс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Согласно постановлению об обязательной вакцинации пожилых, которое подписала глава ведомства Наталия Кучеренко, вторую прививку следует сделать до 7 января 2022 года. Исключение составляют граждане, имеющие медицинские противопоказания.
В документе говорится, что если в октябре на долю населения старше 60 лет приходилось 23,8% от всех зарегистрированных в регионе случаев COVID-19, то в ноябре уже 25,6%. Также Кучеренко отметила, что среди пожилых чаще развиваются тяжёлые и осложнённые формы коронавируса.
Ранее главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева подписала постановление о вводе в регионе обязательной вакцинации от коронавируса среди студентов средних профессиональных образовательных организаций и университетов старше 18 лет, пишет Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru