«Дороже не будет»: Отток трудовых мигрантов из РФ не повлияет на стоимость жилья

Ранее член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН призвал ужесточить условия пребывания мигрантов в России. По его словам, подобное решение может привести к дефициту трудовых ресурсов, однако обеспечит большую безопасность. Апрелев предположил, что возможная нехватка рабочей силы на рынке не скажется на стоимости квадратных метров жилья.

«Стоимость квартир не повысится, потому что сейчас она исключительно высока из-за льготных ставок на ипотеку. За пандемию цена выросла более чем на 50%. Затем к пандемийным показателям добавилось 20-30% прироста за счет перехода покупательского спроса с первичного рынка на вторичный. Пока снижение числа трудовых мигрантов неочевидно. Возможно, снизится число трудовых мигрантов, но также снизится спрос. Это позволит сохранить цены на прежнем уровне. В любом случае все эти события не окажут быстродействующего влияния на текущий рынок. Ситуация будет понятна только к концу лета. Но в документах правительства от 22 марта для застройщиков предусматривается удлинение сроков сдачи жилья без штрафных санкций. Минстрой уже подготовился к возможной коррекции спроса и отсутствию рабочей силы на рынке», - рассказал он.