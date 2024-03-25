«Дороже не будет»: Отток трудовых мигрантов из РФ не повлияет на стоимость жилья
Нехватка трудовых мигрантов вряд ли приведет к росту стоимости квартир, но может сказаться на сроках сдачи жилья в эксплуатацию, заявил НСН Константин Апрелев.
Возможное ужесточение условий пребывания мигрантов в России не повлияет на стоимость квартир, поскольку на данный момент цена уже достигла рекордных значений. Об этом в бесед с НСН рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Ранее член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН призвал ужесточить условия пребывания мигрантов в России. По его словам, подобное решение может привести к дефициту трудовых ресурсов, однако обеспечит большую безопасность. Апрелев предположил, что возможная нехватка рабочей силы на рынке не скажется на стоимости квадратных метров жилья.
«Стоимость квартир не повысится, потому что сейчас она исключительно высока из-за льготных ставок на ипотеку. За пандемию цена выросла более чем на 50%. Затем к пандемийным показателям добавилось 20-30% прироста за счет перехода покупательского спроса с первичного рынка на вторичный. Пока снижение числа трудовых мигрантов неочевидно. Возможно, снизится число трудовых мигрантов, но также снизится спрос. Это позволит сохранить цены на прежнем уровне. В любом случае все эти события не окажут быстродействующего влияния на текущий рынок. Ситуация будет понятна только к концу лета. Но в документах правительства от 22 марта для застройщиков предусматривается удлинение сроков сдачи жилья без штрафных санкций. Минстрой уже подготовился к возможной коррекции спроса и отсутствию рабочей силы на рынке», - рассказал он.
Собеседник НСН также добавил, что нехватка трудовых мигрантов может сказаться на сроках строительства объектов, однако подобные выводы также преждевременны.
«Ситуация скажется исключительно на задержке сроков сдачи жилья в эксплуатацию. Но на самом деле все зависит от состояния рынков в регионах. Есть объекты, где нет трудовых мигрантов, есть объекты, где есть трудовые мигранты. Однозначно предсказывать, как и на каких регионах это скажется, учитывая, что мы пока не понимаем, будут ли какие-то санкции – глупо», - заключил он.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в разговоре с «Радиоточкой НСН» также заявил, что России необходимо ужесточить законодательство в отношении трудовых мигрантов, выдворяя из страны безработных. По его мнению, такие люди потенциально могут создавать угрозу безопасности страны, соглашаясь на преступления за деньги.
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