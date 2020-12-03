Обвиненный в госизмене физик разрабатывал гиперзвуковые самолеты

Собеседник агентства рассказал, что физик участвовал в международном проекте, который расшифровывается как "Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат". Проект предполагал создание гражданской модели самолета, работающего на водородном топливе.

По информации агентства, в проекте также были задействованы специалисты из Нидерландов, Германии, Франции, Бельгии, Австралии и ряда других стран. Работа над ним началась еще в 2014 году. Российские исследователи специализировались на аэродинамике, занимались трубными испытаниями и расчетами.

Неизвестно, связано ли задержание Губанова с HEXAFLY-INT. Интерфакс отмечает, что факт работы Губанова в данном проекте указывается в открытых источниках, в том числе в СМИ. Ранее НСН писала, что Анатолий Губанов отправлен в следственный изолятор по просьбе следствия до 2 февраля. Слушания были проведены в закрытом режиме.





