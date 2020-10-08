Рогозин надеется на оправдательный приговор по делу Сафронова
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин надеется на оправдательный приговор по делу о госизмене для своего советника, экс-журналиста Ивана Сафронова, пишет агентство ТАСС.
Рогозин отметил, что был очень удивлен задержанием Сафронова, потому что при устройстве на работу в «Роскосмос» он проходил специальную проверку. Также глава госкорпорации заявил, что Сафронов останется его советником до решения суда.
«Все возможно в жизни, иммунитета на предательство не существует. Но у меня нет оснований иначе думать об Иване Сафронове, которого знал столько лет как порядочного человека и профессионального журналиста», — подчеркнул Рогозин.
Советник главы «Роскосмоса» был задержан 7 июля. По версии ФСБ, в 2017 году он передал чешским спецслужбам сведения, которые содержали гостайну. Сам он не признаёт вину и добивается разъяснения сути обвинений. Ранее Мосгорсуд продлил арест Сафронова до 7 декабря.
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