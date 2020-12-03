Суд в Москве арестовал ученого из ЦАГИ по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на арест российского ученого Анатолия Губанова по подозрению в государственной измене. Он отправлен в следственный изолятор по просьбе следствия до 2 февраля. Слушания прошли в закрытом режиме.

Учёный по совместительству преподаёт в МФТИ, однако основное место его работы - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского в подмосковном Жуковском, передает ТАСС.

Анатолий Губанов - доцент, кандидат технических наук. В МФТИ он читает курс «Практическая аэродинамика высокоскоростных летательных аппаратов». Статья, которая вменяется учёному, предусматривает до 20 лет лишения свободы, уточняет «Свободная пресса».

Губанов - представитель известной в отечественном авиастроении династии. Его тесть - Леонид Шкадов - один из руководителей авиационной промышленности СССР. Анатолий Губанов пришёл в ЦАГИ в 1979 году, руководит отделом в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет). У него пятеро детей, трое из которых также работают в авиационной сфере.

