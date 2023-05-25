Обвиненному в госизмене 75-летнему новосибирскому ученому Маслову продлили арест

Уголовное дело в отношении главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова связано с передачей секретных данных в сфере исследований в области гиперзвука.

В госизмене были обвинены еще трое ученых-физиков из Новосибирска. Один из них - научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер - на третий день после ареста скончался в больнице Москвы, куда его перевели из СИЗО «Лефортово».

Российские ученые всегда должны быть сотрудничать с зарубежными коллегами, их совместные работы теперь необоснованно считаются в ФСБ утечкой военной информации, зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в интервью НСН. Депутат считает ученых заложниками.

