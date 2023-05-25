Обвиненному в госизмене 75-летнему новосибирскому ученому Маслову продлили арест
Санкт-Петербургский городской суд на полгода продлил меру пресечения ученого из Новосибирска, 75-летнего Анатолия Маслова. В июле 2022 года он был арестован по делу о госизмене. Он будет находиться под стражей до 10 ноября, сообщила пресс-служба судебного департамента.
Уголовное дело в отношении главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова связано с передачей секретных данных в сфере исследований в области гиперзвука.
В госизмене были обвинены еще трое ученых-физиков из Новосибирска. Один из них - научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер - на третий день после ареста скончался в больнице Москвы, куда его перевели из СИЗО «Лефортово».
Российские ученые всегда должны быть сотрудничать с зарубежными коллегами, их совместные работы теперь необоснованно считаются в ФСБ утечкой военной информации, зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в интервью НСН. Депутат считает ученых заложниками.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru