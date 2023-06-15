Обвинение попросило 5,5 лет колонии для матери чеченских правозащитников Мусаевой
Обвинение просит 5,5 лет колонии общего режима для Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери двух чеченских правозащитников. Об этом сообщил адвокат женщины Александр Савин.
Мусаеву обвиняют в насилии над представителем власти. Следствие утверждает, что 21 января 2022 года женщина «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес граждан, находящихся перед дежурной частью», «проявляла агрессию, оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность».
Как утверждается, после этого к Мусаевой подошел участковый, собиравшийся составить на нее протокол о хулиганстве, она якобы набросилась на него, царапала и била. Женщине назначили административный арест за мелкое хулиганство, а позднее открыли уголовное дело о нападении на участкового.
Семья обвиняемой утверждает, что дело связано с правозащитной деятельностью ее сыновей Ибрагима и Абубакара Янгулбаевых. Сайди Янгулбаев называл дело против его жены «заказом» главы Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров ранее заявлял, что семью экс-судьи Янгулбаева «ждет место либо в тюрьме, либо под землей».
Глава совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев в феврале 2022 года обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой передать дело Заремы Мусаевой на федеральный уровень.
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