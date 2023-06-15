Обвинение попросило 5,5 лет колонии для матери чеченских правозащитников Мусаевой

Как утверждается, после этого к Мусаевой подошел участковый, собиравшийся составить на нее протокол о хулиганстве, она якобы набросилась на него, царапала и била. Женщине назначили административный арест за мелкое хулиганство, а позднее открыли уголовное дело о нападении на участкового.

Семья обвиняемой утверждает, что дело связано с правозащитной деятельностью ее сыновей Ибрагима и Абубакара Янгулбаевых. Сайди Янгулбаев называл дело против его жены «заказом» главы Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров ранее заявлял, что семью экс-судьи Янгулбаева «ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

Глава совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев в феврале 2022 года обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой передать дело Заремы Мусаевой на федеральный уровень.

