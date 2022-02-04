Фадеев попросил передать дело Заремы Мусаевой из Чечни в федеральный СК

Глава совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой передать дело жены экс-судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой на федеральный уровень, сообщает РИА Новости.

Дочь Янгулбаева заявила, что семья ничего не знает о матери с 20 января

По его словам, риторика с обеих сторон стала крайне острой, а должностные лица Чечни дошли до публичных угроз в адрес семьи Янгулбаевых.

«В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные», — подчеркнул Глава СПЧ.

Фадеев добавил, что передача дела на федеральный уровень позволит «снизить градус напряженности».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что члены семьи бывшего бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева будут задержаны и «уничтожены», если окажут сопротивление.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Следственный Комитет РфСПЧВалерий ФадеевЧечня
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