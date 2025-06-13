СМИ: При атаке на Тегеран погиб командующий КСИР

При атаке на Тегеран погиб командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами, сообщает Tasnim.

Израиль заявил, что завершил первый этап операции против ядерной программы Ирана

По данным агентства, это произошло в результате нападения Израиля в Тегеране.

Ранее стало известно, что Израиль бомбит ядерные исследовательские объекты Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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