СМИ: При атаке на Тегеран погиб командующий КСИР
13 июня 202506:01
При атаке на Тегеран погиб командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами, сообщает Tasnim.
По данным агентства, это произошло в результате нападения Израиля в Тегеране.
Ранее стало известно, что Израиль бомбит ядерные исследовательские объекты Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru