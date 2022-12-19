«Обвала не будет»: Доллару предрекли новогодний взлет до 70 рублей
В 2023 году российскую валюту может мотать в диапазоне от 60 до 80 рублей за доллар с выбросами вверх, сказал в эфире НСН Дмитрий Голубовский.
Падение курса рубля не будет обвальным, однако к концу года доллар может приблизиться к курсу 70 рублей, предположил в эфире НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
Ранее в понедельник курс доллара на Мосбирже превысил 65 рублей впервые с 30 мая. Курс евро поднялся выше 70 рублей.
«Это не привязано ни к каким событиям, и я удивлен, что это движение началось так поздно. Исходя из параметров бюджета и цены барреля в рублях, курс доллара в ноябре должен был быть 68 рублей. Рано или поздно рынок должен был отреагировать на снижение цены на нефть. Это банальная история и здесь нет ничего странного. От августовского курса рубля мы должны были получить 20-процентную девальвацию, но пока получили 10%. Вполне возможно, что получим еще 10% и курс 72 рубля за доллар. Наш рынок, который сейчас автономный, с некоторой задержкой начал отрабатывать движение на мировом рынке», - сказал Голубовский.
При этом он считает, что обвала рубля не будет.
«Я не думаю, что это начало какого-то обвала или девальвации. Это нормальный процесс приведения в равновесие валютного рынка. Я ожидаю, что падение рубля продолжится и мы увидим курс 70 или даже 70+, но под конец года будет откат назад в связи с налоговыми платежами. Думаю, что год мы закончим на уровне 69», - пояснил эксперт.
Голубовский также ожидает, что в 2023 году доллар может взлететь до 80 рублей.
«В мире сейчас плохая экономическая ситуация и она будет ухудшаться. Европе будет даже проще отказаться от наших энергоносителей, если у них будет экономический спад, Соответственно, торговый баланс изменится не в нашу сторону и, скорее всего, рубль продолжит падать в следующем году. Мы должны прийти, как минимум, к курсу 72, а как максимум – в район 80, а дальше курс будет жить в этом широком коридоре в зависимости от конъюнктуры на мировом рынке. В следующем году у них инфляционный шок сменится дефляцией, это модель кризиса 2008 года, потом они опять схватятся за голову, скажут: "Что же мы наделали" и начнут резко откручивать гайки, снижать ставку, может быть, даже печатать деньги. Это говорит о том, что мы вступили в период долгой финансовой нестабильности. У рубля тоже наступает период нестабильности, когда его может мотать от 60 до 80, может быть, даже с выбросами куда-то вверх», - заключил собеседник НСН, посоветовав вкладывать деньги в золото.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов говорил на пресс-конференции в НСН, что золото перестало быть «мифическим эквивалентом», став для россиян реальным инструментом для инвестиций.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 341 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 564 / сут.
- Верховный суд РФ запретил гендиректорам компаний премировать самих себя
- Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с Лукашенко
- Пасечнику и Пушилину присвоили высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством»
- Вратарь Аргентины Мартинес объяснил свой непристойный жест
- Больше половины опрошенных Маском в Twitter выступили за его уход с поста главы компании
- «Рост до 65%»: Как изменились цены на товары для животных
- Песков посоветовал обратиться в Минобороны с вопросом о двухгодичной военной службе
- Глава ФТС: Объем параллельного импорта в Россию превысил 20 млрд долларов
- Песков опроверг публикации о намерении Путина принудить Минск к участию в СВО
- Роспотребнадзор: В России не планируют вводить систему QR-кодов из-за гриппа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru