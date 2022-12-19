«Обвала не будет»: Доллару предрекли новогодний взлет до 70 рублей

Падение курса рубля не будет обвальным, однако к концу года доллар может приблизиться к курсу 70 рублей, предположил в эфире НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Ранее в понедельник курс доллара на Мосбирже превысил 65 рублей впервые с 30 мая. Курс евро поднялся выше 70 рублей.