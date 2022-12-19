Курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая

По информации площадки, к 11:50 мск европейская валюта прибавила 1,30 рубля, до 70,40 рубля. К 12:15 курс евро вырос на 1,78 рубля и составил 70,88 рубля.

При этом доллар подорожал на 1,47 рубля, до 66,12 рубля (по состоянию на 11:50). В ходе торгов американская валюта прибавила еще 10 копеек, курс поднялся до отметки 66,22 рубля.

На минувшей неделе евро пробил 67 рублей впервые с конца мая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

