Обстрелы ВСУ создали катастрофическую ситуацию на донецкой конюшне
Животные, как и люди, страдают из-за обстрелов ВСУ, катастрофическая ситуация из-за дефицита кормов сложилась на донецкой конюшне, рассказала президент общественной организации клуб конного спорта «Ягуар» Юлия «Известиям».
Из-за обстрелов и минирования сельскохозяйственных полей люди боятся делать покосы и привозить сено для лошадей. При этом в конюшне заканчиваются запасы кормов.
«Ситуация на самом деле близка к катастрофической, потому что кормов сейчас почти не достать, много фермеров мобилизованы и поля заминированы, люди просто боятся выезжать на поле элементарно покосить сено», — пояснила девушка.
Также не хватает на конюшне рабочих при необходимости круглосуточного дежурства с животными. Из-за того, что лошади боятся обстрелов, могут себя травмировать.
Четвертый день подряд ВСУ продолжают массированные обстрелы Донецка. Отмечается, что Донецк был обстрелян снарядами НАТОвского калибра, а Горловку — минами калибром 60 мм и снарядами калибром 152 мм.
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