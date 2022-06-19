Обстрелы ВСУ создали катастрофическую ситуацию на донецкой конюшне

Из-за обстрелов и минирования сельскохозяйственных полей люди боятся делать покосы и привозить сено для лошадей. При этом в конюшне заканчиваются запасы кормов.

«Ситуация на самом деле близка к катастрофической, потому что кормов сейчас почти не достать, много фермеров мобилизованы и поля заминированы, люди просто боятся выезжать на поле элементарно покосить сено», — пояснила девушка.

Также не хватает на конюшне рабочих при необходимости круглосуточного дежурства с животными. Из-за того, что лошади боятся обстрелов, могут себя травмировать.

Четвертый день подряд ВСУ продолжают массированные обстрелы Донецка. Отмечается, что Донецк был обстрелян снарядами НАТОвского калибра, а Горловку — минами калибром 60 мм и снарядами калибром 152 мм.

