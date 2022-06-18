Жителей Донецка просят не покидать укрытия из-за постоянных обстрелов города
Из-за постоянных обстрелов Донецка, которые продолжаются уже третьи сутки, власти через социальные сети и Telegram-каналы обратились к жителям с призывом не оставлять укрытия, сообщает ТАСС.
Агентство сообщает об обстреле центра и окраин Донецка – взрывы произошли около кинотеатра «Звездочка» и кафе «Чача Пури».
Только за последний час с подконтрольной Киеву территории выпущено более 20 снарядов калибра 152 и 155 мм, которые находятся на вооружении стран НАТО, передает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что над заводом «Топаз» в Донецкой народной республике (ДНР) нависло облако дыма. Об этом он написал в Telegram-канале.
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