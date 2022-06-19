Военкор «Известий» показал последствия обстрелов Донецка силами ВСУ
Военный корреспондент «Известий» Даниил Емельянов показал последствия обстрелов Донецка частями Вооруженных сил Украины (ВСУ) 19 июня, в воскресенье.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в 14.30 удару со стороны Украины подвергся Кировский район Донецка.
На видео, опубликованном на сайте издания, - разрушенные жилые дома: в окнах многоквартирных домов нет стекол, зияют дыры в стенах от попавшего в квартиру снаряда, груды обломков рам и балконов во дворах домов, практически полностью отсутствуют стекла в многоэтажной гостинице «Дружба».
Издание отмечает, что Донецк был обстрелян снарядами НАТОвского калибра, а Горловку — минами калибром 60 мм и снарядами калибром 152 мм.
Ранее из-за постоянных обстрелов Донецка власти через социальные сети и Telegram-каналы обратились к жителям с призывом не оставлять укрытия, сообщает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 081 / сут.
Умерли
380 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 279 / сут.
- «Очередная дикость». Матвиенко прокомментировала введение Украиной визового режима с РФ
- «Клоун». Глава Мюнхенской конференции высказался о Дмитрии Медведеве
- Военкор «Известий» показал последствия обстрелов Донецка силами ВСУ
- СК возбудит уголовное дело после обстрела курского хутора украинским беспилотником
- Верховная рада одобрила запрет российской музыки и книг
- Санкции и ПО. В России поспорили о качестве российской альтернативы западному софту
- Британский командующий призвал сформировать армию, способную «побеждать Россию в бою»
- Российские военные уничтожили за сутки более 50 генералов ВСУ, установки «Град» и «Бук-М1»
- Мирошник подтвердил сдачу в плен боевоков нацбатальона «Айдар»
- Призрак коммунизма в Евросоюзе? В России посочувствовали Украине из-за возможного распада ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru