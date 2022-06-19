Военкор «Известий» показал последствия обстрелов Донецка силами ВСУ

Военный корреспондент «Известий» Даниил Емельянов показал последствия обстрелов Донецка частями Вооруженных сил Украины (ВСУ) 19 июня, в воскресенье.

Мэр Донецка: Над заводом «Топаз» видно задымление

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в 14.30 удару со стороны Украины подвергся Кировский район Донецка.

На видео, опубликованном на сайте издания, - разрушенные жилые дома: в окнах многоквартирных домов нет стекол, зияют дыры в стенах от попавшего в квартиру снаряда, груды обломков рам и балконов во дворах домов, практически полностью отсутствуют стекла в многоэтажной гостинице «Дружба».

Издание отмечает, что Донецк был обстрелян снарядами НАТОвского калибра, а Горловку — минами калибром 60 мм и снарядами калибром 152 мм.

Ранее из-за постоянных обстрелов Донецка власти через социальные сети и Telegram-каналы обратились к жителям с призывом не оставлять укрытия, сообщает ТАСС.

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ФОТО: группа ДНР
ТЕГИ:УкраинаВСУВидео-роликиОбстрелДонецк
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