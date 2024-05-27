«Обслужить-то некому!»: Какие трудности ждут владельцев иномарок в России
У автомобилей на бензине и дизеле сегодня проблем нет, чего не скажешь про электрокары, рассказал НСН вице-президент сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Сегодня в России очень мало автосервисов, где могли бы помочь обслужить автомобиль, ввезенный по параллельному импорту, рассказал НСН вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Участники автомобильного рынка рассказывают, что параллельный импорт автомобилей в Россию практически остановился. Например, в апреле 2024 года предложение новых автомобилей, которые ввезли по такой системе, сократилось в два раза. На это повлияло несколько факторов. Во-первых, это увеличение тарифов на утилизационный сбор, а во-вторых, сложности с обслуживанием машин в России без поддержки производителей. Кроме того, уже полгода действует запрет на параллельный импорт некоторых брендов, таких как: Haval , Chery, Voyah ,Geely, и другие.
Казаченко подтверждает, что проблема существует, особенно если автомобиль приобретен частным путем.
«Если покупатели приобретали по параллельному импорту, то автомобиль еще можно обслужить, а если у частников, либо на стоянках торговых центров, то там уже разбираешься сам с этими проблемами. У автомобилей на бензине и дизеле проблем нет. Но по опыту работы могу сказать, что существует разница моторов и датчиков, которые произведены для азиатского рынка, и для российского», - отметил Казаченко.
По его словам, сложность также состоит в том, что в России сейчас мало сервисов, готовых помочь с обслуживанием сложных марок автомобилей.
«Самые проблемные – это электромобили. Потому что у нас и сервисов мало, и самое главное, людей мало, которые умеют с этим работать. Например, в Москве всего четыре сервиса, которые реально могут починить машину. И там запись на месяц вперед», - пояснил Казаченко.
Он подтвердил, что есть проблема и с использованием дополнительных сервисов. Но информация о том, что производитель может дистанционно отключить автомобиль – неправда.
«Сейчас 80% новых машин продают дополнительные опции по подписке, но оплатить ее нельзя, так как ее использование на территории РФ запрещено. Банально может Bluetooth не работать. А просто чтобы кто-то там в другой стране нажал на кнопку, и машина здесь превратилась в бесполезный кирпич – такого не было», - поделился Казаченко.
Ранее директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи заявила НСН, что продажи Toyota и Mazda китайского производства по параллельному импорту выросли на 241% и 189% соответственно.
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