«Обслужить-то некому!»: Какие трудности ждут владельцев иномарок в России

Казаченко подтверждает, что проблема существует, особенно если автомобиль приобретен частным путем.

«Если покупатели приобретали по параллельному импорту, то автомобиль еще можно обслужить, а если у частников, либо на стоянках торговых центров, то там уже разбираешься сам с этими проблемами. У автомобилей на бензине и дизеле проблем нет. Но по опыту работы могу сказать, что существует разница моторов и датчиков, которые произведены для азиатского рынка, и для российского», - отметил Казаченко.

По его словам, сложность также состоит в том, что в России сейчас мало сервисов, готовых помочь с обслуживанием сложных марок автомобилей.

«Самые проблемные – это электромобили. Потому что у нас и сервисов мало, и самое главное, людей мало, которые умеют с этим работать. Например, в Москве всего четыре сервиса, которые реально могут починить машину. И там запись на месяц вперед», - пояснил Казаченко.