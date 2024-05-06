Продажи новых легковушек в России в апреле 2024 года выросли на 78 процентов
Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в апреле 2024 года составили 126 140 штук, что на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ежемесячном отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Отмечается, что с учётом данных АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), которые, кроме официальных продаж, содержат информацию о передаче машин через альтернативные каналы (параллельный импорт), было реализовано 142 865 новых легковушек.
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев заявил, что по итогам четырёх месяцев текущего года продажи выросли на 83%, однако «очевидно замедление роста».
«Рынок продолжает адаптироваться к новым правилам регулирования индустрии, в том числе к измененным правилам доначисления с 1 апреля 2024 года утилизационного сбора на автомобили, импортируемые из стран ЕАЭС», - отметил он.
Ранее аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir выяснили, что в январе-апреле 2024 года доля займов на ремонт и обслуживание автомобиля выросла почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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