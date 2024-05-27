В России подскочили продажи Toyota и Mazda по «серому» импорту
По ряду брендов виден резкий рост продаж, несмотря на то, что государство осложнило работу перекупам, отметила в эфире НСН Татьяна Арабаджи.
Нельзя сказать, что параллельный импорт автомобилей в России сошел на нет, заявила директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в разговоре с НСН. Она отметила, что за четыре месяца текущего года продажи Toyota и Mazda китайского производства выросли на 241% и 189% соответственно.
Ранее «Известия» сообщили, что российские дилеры стали отказываться от ввоза автомобилей параллельным импортом. В частности, по подсчетам «Авто.ру», количество предложений таких автомобилей остановилось на уровне около 10 тысяч штук. Отмечается, что падение интереса компаний к таким автомобилям связано с увеличением тарифов на утилизационный сбор и сложностями в обслуживании машин. Арабаджи отметила, что ввоз авто по «серому» импорту действительно сократился.
«Если говорить об импорте, минуя официальные дилерские сети, об альтернативном импорте… Он подсократился. Но мы видим на рынке автомобили, которые официально здесь не могут присутствовать. Та же Toyota китайского производства, ее продажи выросли за четыре месяца на 241%, их было продано почти 3,5 тысячи. А за четыре месяца 2023 года чуть больше тысячи. Продажи произведенной в Китае Mazda выросли на 189%, было продано 1,7 тысячи. То есть, по некоторым брендам мы видим резкий рост. Возможно, государство отрегулировало официальный параллельный импорт, осложнило работу перекупам, но сказать, что он сошел на нет, нельзя», – сказала Арабаджи.
Она также отметила, что объем ввоза автомобилей, которые произведены не в Китае, оценивается в РФ в 5-8%.
«Есть люди, которые хотят купить в России японские, европейские автомобили, они готовы заплатить дороже за то, чтобы им привезли этот автомобиль. Техники на рынке, произведенной не в России и не в Китае, порядка 5-8%. По прошлому году было и 12%», – добавила собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что цена китайских автомобилей вызывает недовольство у 68% россиян. При этом 37% респондентов в качестве основного преимущества подобных машин выделяют технологичность и оснащение, передает «Радиоточка НСН».
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