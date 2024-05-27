В России подскочили продажи Toyota и Mazda по «серому» импорту

Нельзя сказать, что параллельный импорт автомобилей в России сошел на нет, заявила директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в разговоре с НСН. Она отметила, что за четыре месяца текущего года продажи Toyota и Mazda китайского производства выросли на 241% и 189% соответственно.

Ранее «Известия» сообщили, что российские дилеры стали отказываться от ввоза автомобилей параллельным импортом. В частности, по подсчетам «Авто.ру», количество предложений таких автомобилей остановилось на уровне около 10 тысяч штук. Отмечается, что падение интереса компаний к таким автомобилям связано с увеличением тарифов на утилизационный сбор и сложностями в обслуживании машин. Арабаджи отметила, что ввоз авто по «серому» импорту действительно сократился.