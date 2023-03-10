«Обслуга и базар!» Профсоюзы назвали причины драк учителей со школьниками

Рост в школах конфликтов с рукоприкладством учителей связан с «базарными отношениями» в учебных заведениях, сказал в интервью НСН активист профсоюза «Учитель», педагог истории Дмитрий Казаков.

Ранее стало известно о ЧП в школе Нижнего Тагила, где учитель ОБЖ избил во время урока двух пятиклассников, ударив одного ладонью по лицу, а другого палкой по ногам.