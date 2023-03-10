«Обслуга и базар!» Профсоюзы назвали причины драк учителей со школьниками

Школы превратились в «финансовые полигоны» с неимоверной нагрузкой на учителей и вызывающим поведением детей с родителями, сказал в эфире НСН Дмитрий Казаков.

Рост в школах конфликтов с рукоприкладством учителей связан с «базарными отношениями» в учебных заведениях, сказал в интервью НСН активист профсоюза «Учитель», педагог истории Дмитрий Казаков.

Ранее стало известно о ЧП в школе Нижнего Тагила, где учитель ОБЖ избил во время урока двух пятиклассников, ударив одного ладонью по лицу, а другого палкой по ногам.

Заслуженный учитель выступил против запрета видеосъемки на уроках
«Школа превратилась в полигон для зарабатывания денег. Учителя – это обслуга, отношение к ним особенное, все это и приводит к такому нездоровому поведению, как со стороны учеников, так и учителей. Проблема не в учителях, а в обществе. Школа как один их общественных институтов отражает накал и нездоровую обстановку: дети и родители ведут себя вызывающе, учителя не могут найти методов воздействия и в какой-то момент происходит психологический срыв, хотя это их не оправдывает. Все это итог рыночных реформ и того, что школа интегрирована в рынок. Как люди себя на базаре ведут? Школы превратили в базар и туда пришли базарные отношения», - сказал Казаков.

По его словам, ситуация усугубляется, а в учителя сейчас может пойти кто угодно.

«Обстановка в школах усугубляется. Профсоюзы не раз говорили и предупреждали, что нагрузка на учителей, детей и родителей непомерно растет от года к году, в образовательный процесс пытаются интегрировать всевозможные акции, бесконечные непродуманные воспитательные мероприятия. Учителя уходят, и сейчас в школах может работать, кто угодно. Можно получить переподготовку за две недели и идти работать. Не факт, что учитель, который избил, имел такую подготовку, но сам по себе уровень педагогического коллектива снижается, и это воздействует на всех», - подчеркнул активист профсоюза «Учитель».

Казаков рекомендовал учителям в случае конфликтов фиксировать их и не бояться рассказывать.

Психиатр: Подростков из ЧВК «Редан» надо не сажать, а беседовать с ними
«Есть такой инструмент – конфликтная комиссия. Если ребенок ведет себя неадекватно, надо документально подтвердить это, писать жалобы и докладные директору, чтобы создавали конфликтные комиссии, приглашали родителей, самого ребенка, психолога, если нужно. Самое главное – не бояться эти проблемы озвучивать. Не то, чтобы выносить сор из избы, но решать эти проблемы в цивилизованном ключе», - заключил собеседник НСН.

Социальный психолог Алексей Рощин ранее объяснил НСН популярность среди подростков ЧВК «Редан» тем, что они начинают «играть в Пригожина» на фоне положительного отношения властей к основателю ЧВК «Вагнер».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УчительНасилиеШколы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры