«Обслуга и базар!» Профсоюзы назвали причины драк учителей со школьниками
Школы превратились в «финансовые полигоны» с неимоверной нагрузкой на учителей и вызывающим поведением детей с родителями, сказал в эфире НСН Дмитрий Казаков.
Рост в школах конфликтов с рукоприкладством учителей связан с «базарными отношениями» в учебных заведениях, сказал в интервью НСН активист профсоюза «Учитель», педагог истории Дмитрий Казаков.
Ранее стало известно о ЧП в школе Нижнего Тагила, где учитель ОБЖ избил во время урока двух пятиклассников, ударив одного ладонью по лицу, а другого палкой по ногам.
«Школа превратилась в полигон для зарабатывания денег. Учителя – это обслуга, отношение к ним особенное, все это и приводит к такому нездоровому поведению, как со стороны учеников, так и учителей. Проблема не в учителях, а в обществе. Школа как один их общественных институтов отражает накал и нездоровую обстановку: дети и родители ведут себя вызывающе, учителя не могут найти методов воздействия и в какой-то момент происходит психологический срыв, хотя это их не оправдывает. Все это итог рыночных реформ и того, что школа интегрирована в рынок. Как люди себя на базаре ведут? Школы превратили в базар и туда пришли базарные отношения», - сказал Казаков.
По его словам, ситуация усугубляется, а в учителя сейчас может пойти кто угодно.
«Обстановка в школах усугубляется. Профсоюзы не раз говорили и предупреждали, что нагрузка на учителей, детей и родителей непомерно растет от года к году, в образовательный процесс пытаются интегрировать всевозможные акции, бесконечные непродуманные воспитательные мероприятия. Учителя уходят, и сейчас в школах может работать, кто угодно. Можно получить переподготовку за две недели и идти работать. Не факт, что учитель, который избил, имел такую подготовку, но сам по себе уровень педагогического коллектива снижается, и это воздействует на всех», - подчеркнул активист профсоюза «Учитель».
Казаков рекомендовал учителям в случае конфликтов фиксировать их и не бояться рассказывать.
«Есть такой инструмент – конфликтная комиссия. Если ребенок ведет себя неадекватно, надо документально подтвердить это, писать жалобы и докладные директору, чтобы создавали конфликтные комиссии, приглашали родителей, самого ребенка, психолога, если нужно. Самое главное – не бояться эти проблемы озвучивать. Не то, чтобы выносить сор из избы, но решать эти проблемы в цивилизованном ключе», - заключил собеседник НСН.
Социальный психолог Алексей Рощин ранее объяснил НСН популярность среди подростков ЧВК «Редан» тем, что они начинают «играть в Пригожина» на фоне положительного отношения властей к основателю ЧВК «Вагнер».
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