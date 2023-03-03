Заслуженный учитель выступил против запрета видеосъемки на уроках

Если учитель зануда и управляет детьми без их доверия, то они будут не только снимать гадости, но делать и многое другое, отметил в эфире НСН Евгений Ямбург. 

Запрещать видеосъемку ученикам на уроках не имеет смысла, как только учитель отвернется, школьники смогут начать снимать, весь вопрос в квалификации педагога и его умении заинтересовать детей, заявил заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с НСН.

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Накануне глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки на уроках. По ее словам, предлагается разрешать ее только в образовательных целях с разрешения администрации школы и самого педагога. Евгений Ямбург отметил, что реализация закона вызывает большие сомнения.

«Действительно, сегодня есть очень большие опасности, когда дети делают селфи, отвлекаются от уроков и так далее. Но не думаю, что это можно запретить. Например, учитель повернулся к доске, а ученики начали снимать, грубо говоря, рожи корчить и так далее. Вопрос все-таки в квалификации учителя и в его профессионализме. Если он ведет занятие так, что если муха пролетит, то будет слышно… То никакие запреты не нужны. А если он зануда и управляет детьми без их доверия, то будут не только снимать гадости и пририсовывать ему несуществующие части тела, но и многое другое. Закон может и будет принят, но его реализация вызывает у меня очень большое сомнение», - сказал Ямбург.

Он также прокомментировал случаи, когда школьники снимали на видео перепалки и даже драки учеников с учителями. По словам Ямбурга, в московских школах везде стоят видеокамеры, поэтому запрет на видеосъемку не повлияет на «доказательную базу».

«В Москве везде стоят видеокамеры, фиксация (нарушений – ред. НСН) идет так. Сегодня учитель не боится такой фиксации. Не стоит забывать также о том, что телефон – это средство коммуникации с родителями. Они имеют право знать, где находится ребенок, мало ли что случится», - указал собеседник НСН.

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Кроме того, заслуженный учитель РФ отметил, что российские власти часто идут по линии запрета. Ямбург подчеркнул, что решение проблем с помощью запретов не работает ни с детьми, ни подростками, ни со взрослыми.

«Никто из школы не имеет права покушаться на личную собственность детей и обыскивать их при входе в школу. Можно попросить добровольно сдать телефон, но нигде нет гарантий, что у него второго телефона не будет в кармане. Поэтому опять мы идем по линии запрещения. Умные же педагоги используют телефон в мирных целях. Гаджет, например на уроках физкультуры, используют для того, чтобы подключить специальное приспособление и определить давление, пульс, кровоток. Что касается игралок и всяких отвлекающих вещей, это также касается квалификации. Мы все хотим решить запретами, но с детьми, подростками, да и со взрослыми это не работает», - резюмировал Ямбург.

Ранее, в апреле прошлого года, министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что Минпросвещения разошлет школам рекомендации, согласно которым школьники должны сдавать мобильные телефоны перед началом занятий. Как отмечал член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с «Газетой.ru», в соответствии с законом «Об образовании» решение о подобных запретах принимает каждая школа самостоятельно, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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