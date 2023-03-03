Заслуженный учитель выступил против запрета видеосъемки на уроках

Накануне глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки на уроках. По ее словам, предлагается разрешать ее только в образовательных целях с разрешения администрации школы и самого педагога. Евгений Ямбург отметил, что реализация закона вызывает большие сомнения.

«Действительно, сегодня есть очень большие опасности, когда дети делают селфи, отвлекаются от уроков и так далее. Но не думаю, что это можно запретить. Например, учитель повернулся к доске, а ученики начали снимать, грубо говоря, рожи корчить и так далее. Вопрос все-таки в квалификации учителя и в его профессионализме. Если он ведет занятие так, что если муха пролетит, то будет слышно… То никакие запреты не нужны. А если он зануда и управляет детьми без их доверия, то будут не только снимать гадости и пририсовывать ему несуществующие части тела, но и многое другое. Закон может и будет принят, но его реализация вызывает у меня очень большое сомнение», - сказал Ямбург.

Он также прокомментировал случаи, когда школьники снимали на видео перепалки и даже драки учеников с учителями. По словам Ямбурга, в московских школах везде стоят видеокамеры, поэтому запрет на видеосъемку не повлияет на «доказательную базу».

«В Москве везде стоят видеокамеры, фиксация (нарушений – ред. НСН) идет так. Сегодня учитель не боится такой фиксации. Не стоит забывать также о том, что телефон – это средство коммуникации с родителями. Они имеют право знать, где находится ребенок, мало ли что случится», - указал собеседник НСН.