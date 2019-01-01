Общественный совет при МВД взял дело журналиста Голунова под личный контроль
Общественный совет при министерстве внутренних дел России взял на особый контроль ситуацию с задержанием журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава совета, адвокат Анатолий Кучерена.
Он рассказал, что ведомство внимательно следит за соблюдением рамок закона в процессе следствия. Кучерена добавил, что члены совета намерены проконтролировать ход служебной проверки, которая была назначена в связи с сообщениями о нарушениях со стороны полиции в ходе задержания Голунова.
По его словам, уже состоялся разговор с руководством УВД Западного округа столицы, которое расследует дело Голунова. Aдвокaт сообщил, что в случaе устaновления фaктов нaрушений зaконa со стороны прaвоохрaнительных оргaнов никто от ответственности не сможет уйти.
Кроме того, по его словaм, «должен быть обеспечен доступ врaчей к зaдержaнному журнaлисту, членов Общественной нaблюдaтельной комиссии».
Ранее известный телеведущий Владимир Познер в эфире НСН заявил о том, что присоединяется к журналистам, которые отстаивают невиновность корреспондента «Медузы», задержанного по подозрению в сбыте наркотиков.
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