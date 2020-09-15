Собянин утвердил порядок надомной бесплатной паллиативной помощи

Власти российской столицы обеспечат паллиативных пациентов бесплатными медицинскими изделиями на дому. Такое решение принято по итогам заседания президиума правительства города. Мэр Сергей Собянин также сообщил о расширении перечня бесплатных лекарств для льготников и орфанных (редких) заболеваний.

Градоначальник уже подписал постановление о внесении соответствующих изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Москве. Больные, которым требуется паллиативная медицинская помощь, будут бесплатно получать аппараты искусственной вентиляции легких, инфузионные насосы, кислородные концентраторы.

Их также обеспечат, в случае необходимости, сильнодействующими препаратами для купирования болевого синдрома, в том числе наркотическими. Кроме того, такие пациенты получат на дому абсорбирующее белье, пеленки, памперсы и прокладки, медицинские противопролежневые матрасы, перевязочные материалы и другое.

Важно отметить, что пациенты получат медицинские изделия и льготные лекарства независимо от наличия или отсутствия у них статуса инвалида и индивидуальной программы реабилитации. В общей сложности речь идёт об улучшении качества жизни 30-35 тысяч тяжелобольных москвичей.

