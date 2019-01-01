Петербургское правительство продолжит развитие системы паллиативной помощи, как взрослой, так и детской, сообщил врио губернатора Александр Беглов.

Как уточнил Беглов, правительство Петербурга занималось этим направлением и будет дальше заниматься, потому что в ней нуждаются много людей, в том числе и взрослых", - сказал Беглов на открытии нового стационара Санкт-Петербургского Детского хосписа на территории парка Мариенталь в Павловске, передаёт РИА Новости.

Градоначальник назвал этот проект примером взаимодействия между государством, бизнесом и некоммерческими организациями, которые совместными усилиями обеспечили строительство нового стационара детского хосписа на месте разрушенного здания. "Сегодня мы открываем самый добрый, самый милосердный дом для наших детишек, где они будут окружены любовью и вниманием, - отметил Беглов.

Ранее НСН сообщила, что в новом исследовaнии Центрa политической конъюнктуры (ЦПК) нового врио губернaторa Санкт-Петербурга Александра Беглова нaзывaют эффективным aдминистрaтором, которому можно передaть сложное или проблемное нaпрaвление. Доклaд «Aлексaндр Беглов. Целеустремлённый aдминистрaтор» опубликовaн нa сaйте ЦПК.