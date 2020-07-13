Общественники заявили о трудностях в проверке магазинов из-за пандемии

Из-за сложившейся обстановки он посоветовал гражданам особенно внимательно отнестись к выбору продуктов и рассказал, как вернуть средства за просрочку. Первое, это не стоит сразу же выкидывать товарный чек, а лишь убедившись, что продукт, который вы приобрели, достойного качества, можно с ним распрощаться. Если же вами было обнаружено, что товар несоответствующего качества, то следует вернуться в магазин, где вы его приобрели, и обратиться к администратору, директору или иному лицу, которое отвечает за свежесть продукта. Предоставив чек, вы сможете вернуть деньги.

«Можно и не предоставлять чек. Но в этом случае вам будет труднее доказать, что вы купили конкретный товар именно в этом магазине, хотя это и отслеживается по камерам в магазинах», – рассказал эксперт.

Ранее НСН сообщала, что в России могут на законодательном уровне закрепить меры по ограничению рекламы продуктов нездорового питания и повышению доступности полезных продуктов.

