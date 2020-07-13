Общественники заявили о трудностях в проверке магазинов из-за пандемии
В связи с распространением пандемии коронавируса в России, а также мерами, которые были предприняты властями, чтобы помешать вирусу, общественники претерпевают сложности в проверках сроков годности и условий хранения продовольственных товаров в магазинах. Об этом рассказал член Объединения потребителей России, руководитель проекта «Тотальный контроль», член Общественной палаты Московской области Сергей Чухов.
«Дело в том, что контролёры, активисты и волонтёры вынуждены были сидеть дома. Этим воспользовались нерадивые продавцы, и в торговых точках участились случаи нарушений Закона о защите прав потребителей как в части сроков годности, так и в части условий хранения товаров», - пояснил Чухов «Радио 1».
Из-за сложившейся обстановки он посоветовал гражданам особенно внимательно отнестись к выбору продуктов и рассказал, как вернуть средства за просрочку. Первое, это не стоит сразу же выкидывать товарный чек, а лишь убедившись, что продукт, который вы приобрели, достойного качества, можно с ним распрощаться. Если же вами было обнаружено, что товар несоответствующего качества, то следует вернуться в магазин, где вы его приобрели, и обратиться к администратору, директору или иному лицу, которое отвечает за свежесть продукта. Предоставив чек, вы сможете вернуть деньги.
«Можно и не предоставлять чек. Но в этом случае вам будет труднее доказать, что вы купили конкретный товар именно в этом магазине, хотя это и отслеживается по камерам в магазинах», – рассказал эксперт.
Ранее НСН сообщала, что в России могут на законодательном уровне закрепить меры по ограничению рекламы продуктов нездорового питания и повышению доступности полезных продуктов.
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