Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах

Быстрые углеводы задерживают питание мозга кислородом, разрушают сосуды и приводят к образованию лишнего веса. Их источниками являются сахар, кондитерские и мучные изделия, хлеб и макароны.

Соль и консерванты, включая ароматизаторы и красители, также нарушают питание клеток головного мозга, поставляя вместо полезных веществ в кровь токсины. Все эти добавки часто применяют для производства продуктов с длительным сроком хранения, напомнила Елена Соломатина.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН объяснила, как связан рост больных ожирением и дешевые продукты.

«Многие теряют работу, проблемы в семье. На высоком уровне кортизола в организме рука предательски будет искать что-нибудь вкусное – то, чем можно себя порадовать. Жир, соль и сахар в определенных пропорциях содержащиеся в готовых продуктах, безусловно, не смогут не радовать опиоидную зону структуры головного мозга, успокаивать, релаксировать. Поэтому мы и получаем такую проблему», - отметила эксперт, имея ввиду рост числа людей с избыточным весом.

