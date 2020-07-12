Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах
Трансжиры, соль, консерванты и быстрые углеводы замедляют мыслительную деятельность, а при постоянном присутствии в рационе способны разрушать мозговые клетки. Об этом рассказала «Комсомольская правда» со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.
Она утверждает, что трансжиры делают клеточную мембрану жесткой и мешают клеткам нормально функционировать. Трансжиры применяют для изготовления полуфабрикатов, дешевых кондитерских изделий, майонеза, маргарина и других продуктов.
Быстрые углеводы задерживают питание мозга кислородом, разрушают сосуды и приводят к образованию лишнего веса. Их источниками являются сахар, кондитерские и мучные изделия, хлеб и макароны.
Соль и консерванты, включая ароматизаторы и красители, также нарушают питание клеток головного мозга, поставляя вместо полезных веществ в кровь токсины. Все эти добавки часто применяют для производства продуктов с длительным сроком хранения, напомнила Елена Соломатина.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН объяснила, как связан рост больных ожирением и дешевые продукты.
«Многие теряют работу, проблемы в семье. На высоком уровне кортизола в организме рука предательски будет искать что-нибудь вкусное – то, чем можно себя порадовать. Жир, соль и сахар в определенных пропорциях содержащиеся в готовых продуктах, безусловно, не смогут не радовать опиоидную зону структуры головного мозга, успокаивать, релаксировать. Поэтому мы и получаем такую проблему», - отметила эксперт, имея ввиду рост числа людей с избыточным весом.
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