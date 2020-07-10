Минздрав предложил ограничить рекламу «вредной» еды

В России могут на законодательном уровне закрепить меры по ограничению рекламы продуктов нездорового питания и повышению доступности полезных продуктов. С таким предложением выступила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Об этой инициативе она рассказала во время круглого стола в Совете Федерации.

Кроме того, Драпкина указала на необходимость тиражировать успешный опыт регионов по укреплению общественного здоровья. Специалист напомнила о создании индекса приверженности к здоровому образу жизни. По данным Росстата в прошлом году в среднем он составлял 12%. Это значит, что 12% населения страны ведут здоровый образ жизни.

Опрос: Четверть россиян не устраивает питание в течение рабочего дня

Ранее НСН писала, что половина россиян осознают, что питаются неправильно. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного ВЦИОМ. Чтобы придерживаться здорового питания, по мнению респондентов, необходимо исключить из рациона фастфуд и сладкое, есть небольшими порциями, контролировать уровень белков, жиров и углеводов в организме.

На выбор осознанного правильного питания влияют воспитание и пищевые привычки с детства. Так считает кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева, которая в эфире НСН назвала главные причины потребления вредных продуктов.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ЕдаРекламаМинздрав
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