Минздрав предложил ограничить рекламу «вредной» еды

В России могут на законодательном уровне закрепить меры по ограничению рекламы продуктов нездорового питания и повышению доступности полезных продуктов. С таким предложением выступила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Об этой инициативе она рассказала во время круглого стола в Совете Федерации.

Кроме того, Драпкина указала на необходимость тиражировать успешный опыт регионов по укреплению общественного здоровья. Специалист напомнила о создании индекса приверженности к здоровому образу жизни. По данным Росстата в прошлом году в среднем он составлял 12%. Это значит, что 12% населения страны ведут здоровый образ жизни.