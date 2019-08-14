«Автомобилистов России» возмутил запрет на старые машины

Собеседник НСН пояснил, что из-за низкого дохода граждане просто не смогут заменить старый автомобиль на тот, который бы соответствовал нормам, описанным в инициативе. По его словам, разрешить этот вопрос можно было бы с помощью программы, схожей по своей структуре с проектом по утилизации авто.

«Я вообще не думаю, что эта инициатива имеет какие-то шансы на успех. Это какая-то инициатива отдельных депутатов и ясно, что без поддержки правительства, администрации президента голосовать за нее никто не будет, во всяком случае большинство. И без того сейчас много проблем власть людям создает. Если сейчас еще запретят эксплуатацию старых автомобилей, то тем самым по самой малообеспеченной части автомобилистов будет нанесен сокрушительный удар. Есть вариант гибкий. Как когда была утилизация. Вот этот вариант вполне приемлем, когда людям давали определенные скидки на новые автомобили в случае, если они сдавали на утилизацию старые. Но у нас ничего не сделано для того, чтобы наладить утилизационный процесс. И в массовых масштабах, как политическая компания, это тоже сегодня нереально», - объяснил он.

Однако, заверил Похмелкин, гражданам не стоит беспокоиться о том, что инициатива комитета Госдумы по экономической политике и промышленности вступит в силу. По его словам, в запрете на эксплуатацию старых авто не заинтересованы ключевые люди, в интересах которых и принимается большинство подобных законов.

«Власть может пойти на ограничения граждан, когда это кому-то сильно выгодно, как это было, скажем, с “Платоном” (российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, - прим.НСН). Тогда стояли сильнейшие коммерческие интересы, наплевали на дальнобойщиков и их протесты, в конце концов их продавили. Или те же самые видеокамеры. Тоже сильный интерес. Люди протестуют, возмущаются, но частников туда допускают, потому что это кому-то выгодно. Кому выгодно убрать старые автомобили? Честно говоря, прямого бенефициара я не вижу. А значит, такого мощного лоббизма этого проекта не будет. Следовательно, у этой коррумпированной власти нет мотивации для того, чтобы это решение принять. Политически это плохо, коррупционной составляющей нет или она минимальна, а других мотивов наша власть не понимает. Поговорят и на этом все закончится. По крайней мере в ближайшее время», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что в Москве и Санкт-Петербурге планируют определить зоны, куда будет запрещен въезд старым, неэкологичным машинам. Формой дополнительного налога для не самых богатых автомобилистов назвал в эфире НСН новый запрет первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Он также призвал «оздоравливать воздух Москвы» другими методами.

