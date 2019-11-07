В Росгидромете выявили загрязнители воздуха в России
Бензапирен, формальдегид и фенол являются самыми распространенными загрязнителями воздуха в городах России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование Росгидромета. Специалисты подчёркивают, что 56 миллионов наших соотечественников живут в городах, где среднегодовые концентрации превышают допустимые значения хотя бы по одному показателю.
Отметим, бензапирен является побочным продуктом горения углеродсодержащих предметов. Основной источник формальдегида – автомобильный транспорт. Фенол попадает в атмосферу вместе с выбросами предприятий, которые занимаются производством пластмасс.
К слову, руководство Нью-Дели в Индии ввело ограничение на передвижения автомобилей, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха. Автовладельцам разрешается выезжать на дороги в зависимости от того, какой цифрой оканчивается номерной знак машины, - по четным или нечетным дням, сообщает Daily Mail. После введения новых правил на дорогах Нью-Дели 4 ноября автомобильный поток сократился почти вдвое. Автомобили с четными номерными знаками остались на стоянках.
Решение властей города вызвано критическим состоянием воздуха. Из-за его загрязненности уже несколько дней в столице Индии не работают школы, в Международном аэропорту имени Индиры Ганди отменены около 40 рейсов.
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