В Росгидромете выявили загрязнители воздуха в России

Бензапирен, формальдегид и фенол являются самыми распространенными загрязнителями воздуха в городах России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование Росгидромета. Специалисты подчёркивают, что 56 миллионов наших соотечественников живут в городах, где среднегодовые концентрации превышают допустимые значения хотя бы по одному показателю.

Отметим, бензапирен является побочным продуктом горения углеродсодержащих предметов. Основной источник формальдегида – автомобильный транспорт. Фенол попадает в атмосферу вместе с выбросами предприятий, которые занимаются производством пластмасс.