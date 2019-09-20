Общественная палата: Новая строка в квитанциях ЖКХ вызовет агрессию у россиян
Председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты в эфире НСН рассказал, как власти будут производить сбор с населения на ликвидацию последствий ЧП.
Министерство финансов и Центральный Банк предложили создать всероссийский страховой фонд для борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций. Ожидается, что пополнять его будут сами россияне. Соответствующую графу предлагается внести в платежки за ЖКУ. Пожертвования будут добровольными, отмечают «Известия».
Председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в эфире НСН рассказал, какой реакции следует ожидать от россиян.
«Это очередной совершенно неоправданный сбор. Россияне отнесутся к нему отрицательно. Есть, конечно, регионы, которые ежегодно подвергаются чрезвычайным ситуациям. На мой взгляд, государство должно, прогнозируя ту или иную ситуацию, именно предотвращать ее и не за счет средств населения, а за счет бюджетных денег. Главная наша беда, что мы допускаем возможность происшествия и строим защитные учреждения, создаем комиссии после того, как оно произошло. Государство должно своевременно принимать соответствующие меры. Это недоработка губернаторов и правительства в целом. Привлечение средств населения для ликвидации последствий вызовет только негатив со стороны россиян», - сказал Шпектор.
Согласно инициативе, минимальная сумма платежа составит 150 рублей в месяц с каждой квартиры. Данные средства из «общего котла» затем отправятся на счета Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). При этом предполагается, что в дальнейшем каждый регион будет устанавливать свой тариф, а местные бюджеты смогут частично компенсировать затраты граждан.
Председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России пояснил, как данная процедура будет проведена для граждан.
«Если это действительно будет добровольное пожертвование, то технологически это можно устроить так, что каждый должен будет написать расписку, что он не возражает, чтобы в его квитанцию включили данный пункт. Но, все-таки я глубоко убежден, что это не будет воспринято народом», - заключил эксперт.
Пилотными регионами уже выбраны Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.
Ранее НСН сообщала о ряде ЧП, которые произошли в России. В том числе, о паводках в Приамурье, где были подтоплены сотни жилых домов; обширных лесных пожарах в Сибири и так далее.
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