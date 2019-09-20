Общественная палата: Новая строка в квитанциях ЖКХ вызовет агрессию у россиян

Министерство финансов и Центральный Банк предложили создать всероссийский страховой фонд для борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций. Ожидается, что пополнять его будут сами россияне. Соответствующую графу предлагается внести в платежки за ЖКУ. Пожертвования будут добровольными, отмечают «Известия».

Председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в эфире НСН рассказал, какой реакции следует ожидать от россиян.

«Это очередной совершенно неоправданный сбор. Россияне отнесутся к нему отрицательно. Есть, конечно, регионы, которые ежегодно подвергаются чрезвычайным ситуациям. На мой взгляд, государство должно, прогнозируя ту или иную ситуацию, именно предотвращать ее и не за счет средств населения, а за счет бюджетных денег. Главная наша беда, что мы допускаем возможность происшествия и строим защитные учреждения, создаем комиссии после того, как оно произошло. Государство должно своевременно принимать соответствующие меры. Это недоработка губернаторов и правительства в целом. Привлечение средств населения для ликвидации последствий вызовет только негатив со стороны россиян», - сказал Шпектор.