Режим ЧС отменили в Благовещенске
В Благовещенске сняли режим чрезвычайной ситуации, введённый 17 июля из-за паводка. Информация об этом опубликована на сайте правительства Амурской области, передает RT. Решение принято в связи с устранением причин введения ЧС — сильного дождя и подъёма уровня рек Амур и Зея.
В городе были организованы аварийно-восстановительные работы, приняты заявления от жителей, пострадавших в результате разгула стихии. Сильные дожи подтопили в Благовещенске улицы, дома, социальные учреждения.
В целом в Приамурье режим ЧС регионального значения в связи с паводком был введён 25 июля. На сегодня остаются подтопленными 25 придворовых территорий. Все населенные пункты региона обеспечены транспортным сообщением.
Между тем. по данным Дальневосточного управления Гидрометцентра, завтра в отдельных районах Амурской области вновь ожидаются сильные дожди, усиление ветра до 13-18 м/с.
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