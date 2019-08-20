Режим ЧС отменили в Благовещенске

В Благовещенске сняли режим чрезвычайной ситуации, введённый 17 июля из-за паводка. Информация об этом опубликована на сайте правительства Амурской области, передает RT. Решение принято в связи с устранением причин введения ЧС — сильного дождя и подъёма уровня рек Амур и Зея.

В городе были организованы аварийно-восстановительные работы, приняты заявления от жителей, пострадавших в результате разгула стихии. Сильные дожи подтопили в Благовещенске улицы, дома, социальные учреждения.

В целом в Приамурье режим ЧС регионального значения в связи с паводком был введён 25 июля. На сегодня остаются подтопленными 25 придворовых территорий. Все населенные пункты региона обеспечены транспортным сообщением.

Между тем. по данным Дальневосточного управления Гидрометцентра, завтра в отдельных районах Амурской области вновь ожидаются сильные дожди, усиление ветра до 13-18 м/с.