Площадь лесных пожаров сократилась на 1,2 млн гектаров

Площадь возгораний леса в Сибири и на Дальнем Востоке удалось уменьшить более чем на 1,2 миллиона гектаров, сообщили в МЧС РФ. На сегодня потушено 355 пожаров. Число населенных пунктов в зоне задымления сократилось в 4,5 раза, передает ТАСС.

Как отмечает Москва 24, режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами продолжает действовать в двух районах Бурятии и в одном районе Якутии. На днях «Авиалесоохрана» объявила о ликвидации пожара на месте падения знаменитого Тунгусского метеорита. Там огонь вспыхнул из-за сухой грозы.

Между тем, активисты считают необходимым, чтобы чиновники министерства лесного хозяйства Красноярского края возместили ущерб за природные пожары. Как сообщает Ura.ru, соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру направил глава общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.

Он объяснил свою инициативу тем, что сотрудники ведомства не потушили вовремя пожар, который затем перерос в чрезвычайную ситуацию, приведя к уничтожению миллионов гектар леса. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности в отношении чиновников того же регионального министерства.

