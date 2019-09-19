Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ в Грозном

Службы МЧС ликвидировали открытое горение в грозненском торговом центре «Гранд Парк». Об этом РИА Новости сообщили в МЧС.

По данным агентства, о ликвидации было объявлено в 21.58 (мск). Как пишет телеканал 360, для тушения пожара была задействована спецавиация.

Ранее глава Чеченской республики сообщил, что при пожаре никто не пострадал. По данным ТАСС, огонь распространился на 700 кв. метров. Устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.

В социальных сетях пользователи с начала пожара публикуют видео с места происшествия.

